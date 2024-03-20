Арлекин Фото: кадр из шоу "Маска"

Пятый сезон популярного проекта приближается к “экватору”. Страсти закипают, и шоу покинул один из зрительских любимчиков

На НТВ показали шестой выпуск шоу “Маска”, а это значит, что половина телепроекта уже позади. Рассказываем, что сейчас происходит на популярном шоу, и кто уже снял маску, а кто продолжает участие в сезоне-2024.

Что произошло в 6 выпуске шоу “Маска”

Приглашённым гостем и пятым членом жюри позвали одного из победителей четвёртого сезона шоу “Маска” — Сергея Лазарева (Скорпион), пишет Life.

В этом выпуске претендентами на выбывание оказались Кот, Щенок и Арлекино, причем последний уже не впервые за сезон был под угрозой вылета. Однако в этот раз везение оказалось ни на его стороне. Кот получил юбилейный иммунитет, а судьи решением большинства оставили в проекте Щенка. В итоге маску пришлось снять Арлекино.

У жюри давно уже появилась версия о том, кто скрывается под этим костюмом. Большинство предполагало, что это Мия Бойко. Тимур Родригез также назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Арлекино действительно оказалась Бойко.

“Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа Лазарев меня отгадает. Знала, что сегодня мой последний выход”, – подчеркнула исполнительница.

Life отмечает, что Арлекин был любимцем зрителей.

Участники 5-го сезона шоу “Маска”

В шоу “Маска” в 2024 году принимают участие 14 участников: это Щенок, Перец, Мотылек, Матрешка, Кукуруза, Кот, Кактус, Змей Горыныч, Енот, Горилла, Водяной, Бабочка, Арлекин и Акула.

Уже сняли маски:

Кукуруза (Сергей Майоров);

Мотылек (Настасья Самбурская);

Водяной (Станислав Ярушин);

Акула (Артем Качер);

Арлекин (Мия Бойко).

Кто в жюри 5-го сезона шоу “Маска”

В жюри пять участников. Это Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и один из выпускников проекта (пятый член жюри меняется в каждом новом выпуске)

Взято отсюда