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Что происходит на шоу Маска и почему жюри выгнало фаворита зрителей

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Что происходит на шоу Маска и почему жюри выгнало фаворита зрителей

Арлекин Фото: кадр из шоу "Маска"

Пятый сезон популярного проекта приближается к “экватору”. Страсти закипают, и шоу покинул один из зрительских любимчиков

На НТВ показали шестой выпуск шоу “Маска”, а это значит, что половина телепроекта уже позади. Рассказываем, что сейчас происходит на популярном шоу, и кто уже снял маску, а кто продолжает участие в сезоне-2024.

Что произошло в 6 выпуске шоу “Маска”

Приглашённым гостем и пятым членом жюри позвали одного из победителей четвёртого сезона шоу “Маска” — Сергея Лазарева (Скорпион), пишет Life.

В этом выпуске претендентами на выбывание оказались Кот, Щенок и Арлекино, причем последний уже не впервые за сезон был под угрозой вылета. Однако в этот раз везение оказалось ни на его стороне. Кот получил юбилейный иммунитет, а судьи решением большинства оставили в проекте Щенка. В итоге маску пришлось снять Арлекино.

У жюри давно уже появилась версия о том, кто скрывается под этим костюмом. Большинство предполагало, что это Мия Бойко. Тимур Родригез также назвал имя Ларисы Гузеевой, но ошибся. Арлекино действительно оказалась Бойко.

“Я готовилась к этому моменту, я знала, что Сережа Лазарев меня отгадает. Знала, что сегодня мой последний выход”, – подчеркнула исполнительница.

Life отмечает, что Арлекин был любимцем зрителей.

Участники 5-го сезона шоу “Маска”

В шоу “Маска” в 2024 году принимают участие 14 участников: это Щенок, Перец, Мотылек, Матрешка, Кукуруза, Кот, Кактус, Змей Горыныч, Енот, Горилла, Водяной, Бабочка, Арлекин и Акула.

Уже сняли маски:

  • Кукуруза (Сергей Майоров);
  • Мотылек (Настасья Самбурская);
  • Водяной (Станислав Ярушин);
  • Акула (Артем Качер);
  • Арлекин (Мия Бойко).

Кто в жюри 5-го сезона шоу “Маска”

В жюри пять участников. Это Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и один из выпускников проекта (пятый член жюри меняется в каждом новом выпуске)

Взято отсюда

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