Настасья Самбурская на шоу "Маска" Фото: t.me/ntv_maska

Выбывшая из шоу Настасья Самбурская рассказала о “домогательствах” Акулы, у жюри и зрителей определились свои лидеры, а в честь Женского дня на НТВ покажут сразу два выпуска “Маски”

На НТВ показывают пятый сезон флагманского проекта телеканала – шоу “Маска”. Рассказываем, что происходит на съемках любимого россиянами шоу и в телеэфире.

“Маска” на выходных к 8 Марта – 2024

На праздничной неделе НТВ покажет сразу два выпуска “Маски”. Их будут транслировать 8 и 10 марта, сообщает Life.

Кто уже снял маски

Шоу покинули два участника: Сергей Майров, скрывавшийся в образе Кукурузы, и Настасья Самбурская – Мотылек.

Покинувшая шоу актриса и певица рассказала об испытаниях костюмом:

“В маске Мотылька очень жарко, как в сауне, крылья довольно тяжелые. Обзор небольшой: чтобы разглядеть сцену и жюри, нужно поворачиваться всем телом”, — объяснила Самбурская. По ее словам, когда она впервые надела костюм, испытала паническую атаку.

А еще Самбурская поделилась, за кого будет болеть:

“Болеть буду за Акулу. Перед финальным голосованием, когда мы ожидали выхода на сцену, она потрогала меня за грудь. Хочу посмотреть, кто этот подлец”, – цитирует Самбурскую StarHit.

Кто в лидерах шоу “Маска”

По данным издания “Вокруг ТВ”, на сегодняшний день в лидерах у жюри и зрителей Змей Горыныч, Щенок, Кот и Енот. Они уверенно хранят свое инкогнито. В Змее Горыныче вообще три человека, и это сильно усложняет разгадку.

Взято отсюда