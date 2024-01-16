Что происходит с погодой на Алтае и как пережить скачки температуры зимой

Погода в Алтайском крае, и конкретно в Бийске, продолжает удивлять и бить все новые рекорды

Вслед за аномально теплым ноябрем с его полярным сиянием и сильнейшим ураганом пришел декабрь с лютым морозом. Холода держались несколько дней, а потом их сменила мощная оттепель. В январе мы пережили несколько дождей, а многие районы края и вовсе грозу. Климат, характерный для Бийска, из резко-континентального в последнее время превращается, как в том анекдоте, в «мерзко-континентальный». Это когда за четыре дня можно увидеть весну, лето, осень и зиму, при этом не выезжая из города.

Климат начал меняться у нас на глазах

Если же говорить серьезно, то в 1991 году я окончила Ленинградский гидрометеорологический институт и получила специальность инженера-гидролога. Среди множества дисциплин, которые довелось изучать в вузе, были синоптическая метеорология, гидромет­обеспечение народного хозяйства и другие науки. Я четко помню, как наши преподаватели, именитые профессора, заверяли: «Климат на планете меняется, но происходит это настолько медленно и постепенно, что вы этих процессов не заметите. Должно смениться несколько поколений, чтобы говорить о климатических изменениях». Сегодня, спустя 30 лет, вряд ли наши педагоги сказали бы такое.

Вот что говорит о современных атмосферных процессах начальник отдела по гидрометобеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых:

– В 21 веке человек все активнее внедряется в атмосферу – самолетами, ракетами. Добавьте сюда нефтедобычу и использование нефти и газа в качестве топлива. Серьезное влияние оказывают и естественные факторы, в том числе бурная вулканическая деятельность. Как результат –

температура повышается. За 30 лет, что я работаю, атмосферные процессы стали идти намного интенсивнее. Если раньше антициклон – медленно смещающаяся область высокого давления, шел за скоростью 20 км в час, то сейчас антициклоны идут со скоростью 30–40 км в час. То есть их скорость стала сравнимой со скоростью циклонов. Я не климатолог, не могу сказать, как и насколько меняется климат. В принципе, если смотреть годовые температуры, я бы не сказала, что они стали выше. У нас просто увеличилось колебание температуры. Наглядно это можно объяснить так. Например, раньше за месяц температура менялась от минус 10 до минус 20, то есть средняя была минус 15. Сейчас она меняется от нулевых значений до минус 30, то есть граничные значения стали другие, а среднемесячная температура так и осталась – минус 15.

Зимы были снежными и морозными

Старики вспоминают, в 1940–1950-е годы в Бийске зимы всегда были снежными, отличались рождественскими и крещенскими морозами. Конечно, холода сменялись более теплой погодой, но такого, чтобы в январе из-за дождей и плюсовых температур повсеместно появлялась голая земля, не было.

Те, кто в молодости занимался садоводством, рассказывают, что даже розы не укутывали так тщательно, как сейчас. Потому что в природе был «порядок» – сначала шла осень с дождями и снегопадами, огромные сугробы закрывали кусты, а уже потом устанавливалась морозная погода. Ветры сильные хоть и были, но крайне редко.

Последнее время снегопады сменяются дождем. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Сегодня в небесной канцелярии все меняется. Причина тому – антропогенный фактор. Например, ветреных дней в году стало заметно больше. Увеличилась и сила ветра – это подтверждают данные метеостанции Бийск-Зональное. Один из основных факторов, влияющих на ветер, – подстилающая поверхность. Лесные пожары в Сибири, масштабная вырубка деревьев привели к тому, что ветры в нашем регионе стали дуть чаще и сильнее.

Зимние грозы – не редкость

Наталья Голдобина более 30 лет проработала в Бийске синоптиком. Сейчас она продолжает трудиться в метеорологической отрасли, но уже в Перми. Вот что она рассказала по телефону:

– На моей памяти в Бийске грозы зимой тоже были. Правда, очень редко и уж точно не в январе. Это погодное явление наблюдалось в ноябре-декабре или в феврале-марте. Ветер такой сильный, как недавно прошел у вас, тоже доводилось регистрировать. В мою алтайскую бытность помню два случая. Максимальные порывы ветра достигали 34 метра в секунду.

А вот что про зимние грозы рассказала Людмила Сырых:

– Снежная гроза, конечно, явление редкое. Вот я за годы работы синоптиком в Барнауле два раза ее видела. Первый раз – в зиму 2007-2008 года и недавно 11 января ночью, в 1 час 18 минут. Своими собственными глазами увидела вспышку и гром слышала. Позже в научной литературе посмотрела: снежная гроза возникает, когда начинаются температурные качели – переход от плюсовых к минусовым температурам.

И северные сияния над Алтаем раньше тоже вспыхивали. Мне рассказывал отец, как при ясном небе много лет назад сам видел полярное сияние. То есть солнечные бури на Солнце есть и были всегда.

Краевые СМИ сообщают, ссылаясь на заместителя начальника регионального ЦГМС Александра Люцигера, что это редкое для наших широт явление наблюдали, например, в Барнауле в ночь на 24 января 1872 года.

Погода испытывает на прочность

Сейчас небесная канцелярия продолжает удивлять. Утром у нас мороз –23, в обед ртутный столбик стремится к нулю, а под вечер и вовсе +5 и идет дождь. На следующий день картина повторяется. Как объяснила Людмила Сырых, это связано с тем, что у нас всю неделю активничали западные циклоны. Их центры смещаются с запада на восток, поэтому температура воздуха у нас была с перепадами от плюсовых до минусовых.

2023 год отметился небывалым ураганом. Фото: Редакция “БР”

Такие погодные качели испытывают бийчан на прочность. Метеозависимые люди страдают от головных болей, а гололед ведет подсчет своим жертвам. Галина Тырышкина более 50 лет работает тренером по фигурному катанию на коньках. На своих уроках она учит не только красиво кататься, но и правильно падать, стараясь избежать серьезных травм. Сегодня ее советы можно смело брать на вооружение:

– Прежде всего в гололед нужно правильно передвигаться: ноги согнуть в коленях и идти семенящим шагом. Со стороны такая походка может показаться смешной, но именно она считается наиболее устойчивой. Такое положение делает тело более мягким и пружинистым. Конечно, падение – вещь непредсказуемая, но есть такое интересное наблюдение: если вы поскользнулись левой ногой, то вас бросит на правую сторону, если правой ногой – то упадете в левую сторону. При падении руки желательно успеть согнуть в локтях, падать на бок. Если вам пришлось идти по улице в гололед, не прячьте руки в карманы. В момент, когда вы начнете терять равновесие, именно руки помогут его сохранить. Не носите в гололед сумки и пакеты в руках, рюкзак за спиной в такую погоду гораздо безопаснее.

У 80-летней Анны Тимофеевны есть свои секреты передвижения в гололед. Пенсионерка выходит на скользкую дорогу только в случае необходимости, когда нужно в магазин или поликлинику. И делает она это в ледоступах. Рассказывает, что приобрела их давно. Приспособление позволяет передвигаться без опаски и даже сравнительно быстро, но пару раз случались курьезы – ледоступы терялись прямо посреди улицы. Советует обувь для них подбирать подходящую, лучше с рантом. Ну и конечно, в помещении ледоступы издают неприятный скрежет. Впрочем, это такие мелочи, когда речь заходит о безопасности.

Виталий – обувщик со стажем. Ремонтом сапог, ботинок и туфель он занимается четверть века. Убежден, что в гололед вполне можно обойтись без ледоступов. Однако при покупке зимней обуви советует обращать серьезное внимание на подошву. Лучше всего, если она будет из термопластичной резины.

Что касается головных болей у метеочувствительных людей, то медики советуют их не терпеть, и не изматывать организм. Однако напоминают: постоянно сидеть на обезболивающих нельзя.

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Взято отсюда