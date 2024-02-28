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Что происходит со Steam в России: его блокируют или нет?

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Что происходит со Steam в России: его блокируют или нет?

Геймер. Киберспорт. Steam. Стрим Фото: Unsplash.com

СМИ почти одновременно сообщили о решении Роскомнадзора заблокировать сообщество Steam и о том, что блокировать сервис не будут. Разбираемся, что все-таки происходит

На российских геймеров обрушились пугающие новости о блокировке сообщества Steam. Рассказываем, заблокировали ли сервис или ситуация разрешилась по-другому.

Правда ли, что Роскомнадзор заблокировал Steam?

Нет, блокировки не было. Но Роскомнадзор действительно внес сообщество Steam в реестр запрещенных сайтов. Основанием для внесения в реестр стало решение МВД РФ от 22 февраля, сообщают “Ведомости”.

То есть Steam теперь запрещен?

Нет. Через некоторое время Роскомнадзор убрал сообщество Steam из реестра запрещенных в России сайтов. Это произошло после того, как Steam удалил информацию о способах изготовления наркотических средств, пишет “Интерфакс”.

Блокировки сервиса не было, и он не запрещен.

А что за сообщество Steam? О чем речь?

Steam – онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve, запущен в 2003 году. На конец 2023 года Steam во всем мире ежемесячно пользовались более 130 млн человек, он является популярнейшей платформой в своей нише, сообщает Газета.Ru.

Чуть не попал в список запрещенных не сам Steam, а одна из страниц, которая содержит фанатский и официальный контент для всех игр и программ в Steam (сообщество Steam).

В случае блокировки российские пользователи могли потерять доступ к страницам профилей, спискам друзей, обсуждениям, мастерской и торговой площадке.

Взято отсюда

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