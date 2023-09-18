Что рассказывают очевидцы и соседи о смерти убийцы своих детей. Бесчеловечный случай…

История, произошедшая 15 сентября в Барнауле, поразила жителей двух домов на улице Шумакова. Девушка, о которой никто из соседей не знал, убила своих двух детей в доме на улице Шумакова, 14, а затем покончила с собой в доме на улице Шумакова, 11. Люди, свидетели этой трагедии, до сих пор не могут понять, как мать смогла совершить такой ужас с собственными детьми. Некоторые жильцы знали девушку лишь поверхностно, просто здоровались с ней при встрече. Остальные же соседи совсем не знали ее.Один из жителей дома на ул. Шумакова, 14 отметил, что для него это загадка – какой-то нечеловеческий поступок. Он считает, что можно делать что угодно с собой, но дети в этом не должны быть причастны. Этот случай неординарный и бесчеловечный. Вечером пришли соседи, и они тоже не знают и не понимают произошедшего.

Другой сосед девушки рассказал, что он увидел полицию в 12:30, открыл интернет и узнал о самоубийстве.

Мужчина, который не знал женщину и не помнил, чтобы видел ее, рассказал, что не общался с ней. Он услышал, что она написала записку, в которой указала, что ее муж во всем виноват. Однако муж был на вахте в течение двух месяцев, как ему рассказали. Соседи считали женщину нормальной. Он считает, что ее поступок очень странный.

Елена, продавец магазина на улице Шумакова, 14, рассказала более подробно о погибшей. Она отметила, что девушка с детьми часто посещала их магазин. Елена подчеркнула, что она всегда выглядела спокойной и адекватной.

“Она приходила в магазин примерно каждый второй день со своими детьми. У нее был один мальчик, Сашка, он был озорником и разговорчивым, ему было около трех лет. А у нее второй ребенок был совсем маленький и находился в коляске. В общем, она не выглядела как человек, находящийся в депрессии – да, ребенок иногда истерил, но она сама себя всегда сохраняла спокойной”.

Я никогда не обращала внимания на обычную и непримечательную мать, которая была тихой и мало разговаривала. Она всегда гуляла с детьми и здоровалась с людьми. Каждый раз, когда она выходила из магазина, у нее были большие пакеты, которые она всегда покупала для своих детей. Хотя она всегда таскала эти пакеты одна и даже коляску сама, даже когда была беременна”, – вспоминала Елена.

Продавец рассказал, что муж этой женщины появлялся редко, так как работал посменно. Он чаще всего приходил в магазин один, а с женой и детьми его можно было увидеть только на улице. Елена отметила, что мужчина выглядел на 30 лет, и по ее воспоминаниям, он был также спокойным. Семья жила на 10-м этаже, в ближайшем подъезде к магазину, сообщила Елена. Последний раз продавец видел эту женщину примерно полмесяца назад.



Елена была в шоке от новости о смерти девушки. Она даже пришлось принять корвалол, чтобы успокоиться. В тот день полицейские зашли в магазин, где Елена работала, чтобы купить сигареты, и она спросила, о чем они говорят. Оказалось, что поставщик уже заметил труп в соседнем доме до их прихода. Вначале никто не знал, что произошло, но постепенно поступала все больше информации. Вся эта ситуация сильно повлияла на работу Елены и ее коллег. Сегодня утром они начали работать нормально, но потом вспомнили о происшествии и снова охватились чувствами. Елена считает, что это ужасная ситуация и до сих пор не может поверить в то, что произошло.



Одна из соседок, с которой Amic.ru вел разговор, рассказала о погибшей. По ее словам, девушка, возможно, работала медиком в девятой поликлинике. Соседка Шумакова считает, что она могла допустить переизбыток дозировки какого-либо лекарства для детей. Она также упомянула, что общалась с медицинскими работниками, приехавшими на вызов. Согласно их рассказу, когда врачи прибыли на место, дети уже были мертвы. Медики пытались провести реанимацию, но уже было слишком поздно. По сообщению, тела мальчиков обнаружил брат девушки, который прибыл в квартиру после ее звонка, используя свои собственные ключи.

Девушка в записке не только упрекала своего мужа, но и попросила соседку приготовить одежду для похорон ее детей. Соседка заметила, что эта одежда лежала рядом с письмом.

Труп девушки был обнаружен продавцом Натальей из другого магазина, который находился рядом с местом ее смерти. Она увидела труп всего через несколько мгновений после происшествия. По словам Натальи, к ним пришли дети, которые были свидетелями падения. Они попросили Наталью вызвать скорую помощь.

“Ребятишки сюда зашли и сказали: “Тетенька, вызовите скорую, там женщина выпала из окна”. Но никаких звуков или криков не было”, – рассказала Наталья.

Помимо этого, она отметила, что у погибшей девушки не было половины головы.

На Шумакова, 11, я вышла на балкон и увидела, что девушка вызвала врачей. В течение 10 минут медики прибыли на место. Когда я вышла, парень и девушка уже стояли там. Я заметила тело с нескольких метров. Ее кроссовки улетели, но она была одета. Я не стала смотреть внимательно, потому что мне не нужно такое зрелище. У нее была половина головы, а вместо нее была просто жижа. Она ударилась о асфальт и не долетела до рядом стоящей клумбы. Все были в шоке, конечно”, – рассказала Наталья.

Жительница дома на Шумакова, 11, Екатерина сообщила, что увидела тело с балкона. По словам Екатерины, на место сразу прибыли полицейские и медики, а через два с половиной часа тело было увезено.

В доме с камерами видеонаблюдения, по словам Екатерины, произошло ужасное событие. Девушка, обратившись к некому мужчине, попросила его открыть дверь, и он согласился. После этого произошло нечто ужасное – она погибла и оказалась внутри дома.

Нина, другая жительница этого дома, рассказала, что столкнулась с ужасным зрелищем, как только вышла из подъезда.

“Когда я вышла на работу, она уже лежала перед входом в дом. Мы посмотрели записи с камер – она вошла в дом в 11:58, а уже в 12:02 она упала. Жители нашего дома собрались вокруг, вызвали “112”. В это время дети возвращались и уходили в школу, так что они тоже стали свидетелями этого ужаса. Я очень сильно потрясена этим, не могла заснуть до четырех утра. Это был настоящий шок для всех – и для взрослых, и для детей”, – поделилась женщина.

Родители заявили, что их четырнадцатилетняя дочь также вышла из дома и увидела труп на дороге, когда шла в школу. Однако девочка не получила никакой психологической травмы, так как тело уже было прикрыто, и ее плохое зрение не позволило ей увидеть все ужасные детали, как отметили родители.

Сейчас жители пытаются понять, что могло побудить девушку совершить такой ужасный поступок, и насколько проблемы с мужем могли повлиять на это. Все причины произошедшего должны быть выяснены в ходе следствия. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства этой трагедии, причины и условия, способствующие совершению преступления. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подробно доложить о ходе расследования уголовного дела.

События развернулись на улице Шумакова, где молодая женщина, проживающая по адресу 14, отравила своих детей – трехлетнего и восьми месячного. После этого она написала записку, в которой обвинила в случившемся своего мужа, и позвонила своему брату. Затем она отправилась в соседний дом на улице Шумакова, 11, и совершила самоубийство.

Прибыла скорая помощь, полиция и Следственный комитет. Они возбудили уголовное дело по факту убийства детей и нашли в квартире записку, в которой женщина обвинила в происшедшем своего мужа.

Муж девушки, по словам соседей, находится на вахте на Севере, как сообщает “КП-Барнаул”. Семья живет в квартире уже несколько лет и, по их словам, у них никогда не было ссор. Однако соседи утверждают, что семья испытывала финансовые трудности из-за кредитов.

Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, также отметила, что семья не была зарегистрирована как неблагополучная.

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