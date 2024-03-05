Патрульный корабль "Сергей Котов" Фото: Черноморский флот/ kchf.ru

Патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов” мог затонуть после атаки украинских катеров-камикадзе. В Минобороны происшествие пока не комментировали

В ночь на 5 марта 2024 года украинские катера-камикадзе атаковали российский патрульный корабль “Сергей Котов”. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Атака на корабль “Сергей Котов”

“Царьград” сообщает, что ночью беспилотники и безэкипажные корабли атаковали Крымский мост и один из патрульных кораблей – “Сергей Котов”.

Имеются данные, что корабль мог затонуть. Официальной информации от Минобороны РФ пока нет.

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