Мясо, продукты Фото: unsplash.com

Крестьяне в этот день старались подать к столу мясные блюда. Поверья говорили, что съевший мясо в день Григория Летоуказателя будет здоровым и счастливым в течение всего года

День Григория Летоуказателя отмечается по народному календарю 23 января. Дата названа в честь христианского святого Григория, епископа Нисского. Летоуказателем его прозвали потому что в тот день по погоде крестьяне судили о грядущем лете.

Что можно и нельзя делать 23 января

По народным приметам, в день Григория Летоуказателя нельзя было выносить из дома мусор и золу. В противном случае можно было выбросить свое счастье.

Счастливым знаком считалось приготовить мясо и отведать это блюдо.

Планируя будущее, люди старались не думать о плохом. Напротив, крестьяне привлекали в свою семью богатство. Стог сена в поле три раза обходили навстречу солнцу. Затем выдергивали из него сено и, вернувшись домой, разбрасывали на крыльце.

Запрещалось выносить из жилья золу и мусор. Считалось, что так можно лишиться удачи и счастья. Нельзя было проводить день в безделье, жаловаться.

Народные приметы на Григория Летоуказателя

Если 23 января стоит ясная погода, лето в этом году будет сухим и жарким.

Обилие снега – к обилию хлеба.

Первая капель на Григория Летоуказателя 23 января – к теплому лету.

Безоблачное, ясное небо – признак ранней весны.

Иней на стогах и деревьях предвещает прохладное и ненастное лето.

Взято отсюда