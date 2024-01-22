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Что съесть на счастье на Григория Летоуказателя. Народные приметы 23 января

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Что съесть на счастье на Григория Летоуказателя. Народные приметы 23 января

Мясо, продукты Фото: unsplash.com

Крестьяне в этот день старались подать к столу мясные блюда. Поверья говорили, что съевший мясо в день Григория Летоуказателя будет здоровым и счастливым в течение всего года

День Григория Летоуказателя отмечается по народному календарю 23 января. Дата названа в честь христианского святого Григория, епископа Нисского. Летоуказателем его прозвали потому что в тот день по погоде крестьяне судили о грядущем лете.

Что можно и нельзя делать 23 января

По народным приметам, в день Григория Летоуказателя нельзя было выносить из дома мусор и золу. В противном случае можно было выбросить свое счастье.

Счастливым знаком считалось приготовить мясо и отведать это блюдо.

Планируя будущее, люди старались не думать о плохом. Напротив, крестьяне привлекали в свою семью богатство. Стог сена в поле три раза обходили навстречу солнцу. Затем выдергивали из него сено и, вернувшись домой, разбрасывали на крыльце.

Запрещалось выносить из жилья золу и мусор. Считалось, что так можно лишиться удачи и счастья. Нельзя было проводить день в безделье, жаловаться.

Народные приметы на Григория Летоуказателя

  • Если 23 января стоит ясная погода, лето в этом году будет сухим и жарким.
  • Обилие снега – к обилию хлеба.
  • Первая капель на Григория Летоуказателя 23 января – к теплому лету.
  • Безоблачное, ясное небо – признак ранней весны.
  • Иней на стогах и деревьях предвещает прохладное и ненастное лето.

Взято отсюда

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