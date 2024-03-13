Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы России, оснащенные ядерным оружием, сильнее любых других в мире, считает Путин. И он готов применить ядерное оружие, если речь идет о существовании российского государства

Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву много внимания уделил теме ядерной войны и возможности применения атомного оружия Россией.

Президент заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны, пишет РИА Новости.

“Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости”.

Президента сказал, что Россия готова к ядерной войне, но в Вашингтоне достаточно квалифицированных специалистов, чтобы не допускать эскалации:

“С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности”, – цитирует Путина РИА Новости.

Другие важные тезисы:

Если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия может сделать то же самое.

Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе СВО не было никогда.

Ядерная триада России современнее любой другой.

Взято отсюда