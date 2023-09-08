Что сказала алтайская ясновидящая о СВО и согласны ли с ней другие экстрасенсы

Экстрасенс. Руны. Магия Фото: Unsplash.com

Экстрасенсы дают все новые и новые прогнозы о времени завершения СВО, которые часто не сходятся между собой. Алтайская ясновидящая поделилась новым предсказанием о СВО и судьбе России после нее

Алтайская ясновидящая и экстрасенс Галина Янко рассказала “Московскому комсомольцу”, что спецоперация на Украине не закончится в 2024 году. Она предсказала, что СВО будет идти еще два года.

Ясновидящая уверена, что у союзников Украины не получится ослабить Россию и “все их попытки лопнут, словно мыльный пузырь”. Экстрасенс предсказывает грядущее улучшение экономической ситуации внутри России:

“Уже в ближайшее время мы увидим, как набирает обороты новый бизнес, правительственные программы вступят в новую фазу. Изменится в лучшую сторону ситуация в здравоохранении. Будут разрабатываться новые и очень эффективные программы лечения во многих сферах медицины.”

“Относительно новой волны мобилизации – этого в ближайшее время не будет”, – считает Янко. Она предсказывает, что после СВО Россию ждет “золотой расцвет”.

Экстрасенс. Руны. Магия Фото: Unsplash.com

Не все экстрасенсы согласны с ее прогнозом относительно завершения спецоперации на Украине.

Например, в программе “Прямой эфир” целитель и экстрасенс Валерий Кустов дал прогноз, когда закончится СВО:

“Прогнозы – не мой конек, но я попробую снять информацию и донести ее вам. То есть я завожу в космос… Март будущего года”, – цитирует StarHit.

Другой экстрасенс, звезда шоу “Другой мир” Саона, предсказала, что в 2023 году произойдут все основные события и спецоперация обязательно закончится. Однако ясновидящая уточнила, что не стоит надеяться на то, что все быстро устаканится. Так, как раньше, уже не будет, сообщает “МК”.

Индийский пророк Пунит Нахата в эфире федерального канала тоже дал прогноз о завершении СВО, пишут “Вести”.

“В период с июля по август велика вероятность, что конфликт закончится. Если нет, то осенью этого года мы будем наблюдать эскалацию. Примерно в марте 2024 года будет найдено решение”, – сказал ведический экстрасенс.