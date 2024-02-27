Что сказали о приговоре душителю жены Падуну друзья погибшей и будет ли апелляция?

Ленинский районный суд Барнаула назначил Константину Падуну девять лет колонии строгого режима с компенсацией пострадавшим более 7 млн рублей

Константин Падун / Фото: Антон Дегтярев

Ленинский районный суд Барнаула 26 февраля вынес приговор Константину Падуну, который задушил свою жену Елену и спрятал ее тело на крыше дома. Обвиняемому дали девять лет колонии строгого режима с общей компенсацией пострадавшим более 7 млн рублей. Корреспондент amic.ru после вынесения приговора пообщался с прокурором, адвокатом Падуна и подругами убитой Елены Падун.

Что сказали о приговоре адвокат и прокурор?

Прокурор Олег Коленько отметил, что суд по статье об убийстве не стал давать Падуну максимально возможный срок лишения свободы – 15 лет. И пока прокурор не ответил, будет ли сторона обвинения добиваться увеличения срока.

“Судом вынесен приговор с учетом всех доказательств. Законность проверят при получении копии приговора. Сам приговор мы еще не видели, поэтому построчно комментировать его не можем. Законность приговора будет проверена и будет принято решение о его обжаловании”, – пояснил прокурор.

У защиты Падуна также пока нет четкой позиции по обжалованию приговора, рассказал его адвокат Виталий Алексеев. По его словам, вопрос об апелляции он с осужденным пока не обсуждал.

“Будет вручена копия приговора, с приговором ознакомимся более подробно, я приеду на беседу с Падуном, и там уже решим, будем или не будем обжаловать приговор. Для обжалования дается 15 суток, в этот период будет принято решение. Может быть оспорена квалификация и срок наказания, с денежными компенсациями Падун согласен. Приговор он нормально воспринял. Переживает, что так произошло все, но примерно такой срок он и предполагал”, – поделился адвокат Падуна.

Отметим, что сторона защиты пыталась переквалифицировать статью с умышленного убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) на “убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны” (ч. 1 ст. 108 УК РФ), однако суд в итоге отказался это делать и оставил прежнюю, более суровую статью.

Прокурор по делу Константина Падуна / Фото: amic.ru

Что рассказали подруги?

Родственники и подруги Елены Падун остались недовольны приговором. По словам одной из подруг, они рассчитывали на максимальный срок лишения свободы, то есть на 15 лет.

“Мы приговором крайне недовольны. Возможно, мы будем обжаловать, решим это чуть позже. Сейчас просто переварим эту информацию. Девять лет – это вообще ни о чем. Нам говорили о том, что якобы он помогал следствию, но такого не было. Он три дня вводил нас в заблуждение. Мы чуть ли не жили в этой квартире, он нам “помогал”. А явки с повинной вообще не было. Он на процессе стоял, улыбался, это отвратительно. За весь период времени, за полтора года, он ни разу не спросил о детях, с кем они находятся. Им маму не вернут, а отец сгниет в тюрьме. У них остался только дядя, брат Елены, с которым они сейчас живут”, – рассказала одна из подруг Елены Падун.

По словам девушки, она была одной из первых, кто начал искать Елену после ее “исчезновения”. Три дня они были на нервах, искали девушку, обращались в “ЛизаАлерт” и в полицию. А Падун тем временем не принимал усилий по поискам жены и “вел обычную жизнь”, рассказала подруга. На крышу, где Падун оставил тело жертвы, он никого не пускал, говоря, что у него нет ключей от нее, пояснила девушка. При этом потом оказалось, что они у него были.

“Он говорил, что не знает, где она может быть, лгал, что Елена уехала куда-то, говорил, что она может пропадать на несколько дней, хотя человек никогда в жизни не пропадал надолго. Он писал от ее имени с телефона: “Привет, девчонки, я немножко задержусь”. Так он пытался ввести нас в заблуждение. Он спрятал ее одежду, золото, просил не переживать. Я до последнего надеялась, что у нее просто случилось что-то с душевным состоянием. Я позвонила брату Елены, он приехал на следующий день и написал заявление в полицию. Сам Падун не хотел этого делать. Потом уже приехала полиция, его туда увезли, там по камерам проследили, что она не выходила из дома. И затем он пришел с полицией, поднялся на крышу и рассказал, как все было. По сути, его раскололи полицейские”, – рассказала amic.ru подруга Елены Падун.

Константин Падун с адвокатом Виталием Алексеевым / Фото: amic.ru

Девушка считает, что Падун заранее спланировал убийство бывшей жены. И одной из причин постоянных конфликтов была игромания Падуна, рассказали подруги погибшей. По их словам, мужчина “проигрывал все в покер и ставки, и проиграл даже квартиру”, при этом почти не работал и якобы жил за счет жены. Падун проиграл в том числе и деньги, которые жена взяла в кредит на ремонт в квартире, заверила подруга.

В итоге Елена с ним развелась и даже планировала купить ему жилье, чтобы он съехал, и она с детьми “жила спокойно”.

“Она писала: “Костя хочет меня убить”. Он ей угрожал, бывали драки, он портил ее вещи, разбивал косметичку, телефон. Клал на нее мешок с одеждой и говорил, что так земля ее будет давить. Она пугалась, плакала. Но она считала, что это отец ее детей, и не хотела сделать ему плохо, не могла его выставить на улицу или что-то такое. Перед Новым годом, 27 декабря, она говорила, что собирается оформить ипотеку на квартиру на Балтийской, чтобы Костя съехал туда, чтобы “дележки” квартир никакой не было, чтобы он морально не насиловал ее и детей. Одну квартиру они продали 28-го числа и должны были купить новую”, – сказала она.

Падун на суде 26 февраля свою позицию также высказал. Ознакомиться с его речью можно здесь.

Константин Падун / Фото: amic.ru

Как наказали Падуна?

Ленинский районный суд Барнаула дал Константину Падуну девять лет в исправительной колонии строгого режима по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Время содержания под стражей с 8 января 2023 года включат в срок в соотношении один день под стражей равен одному в СИЗО. А это значит, что больше года Падун уже отсидел.

При этом прокурор запрашивал для Падуна девять лет и десять месяцев исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил иск стороны потерпевших о компенсации морального и материального вреда. По нему Падун должен будет выплатить 246 тысяч рублей в качестве материального ущерба: 150 тысячами он компенсирует похороны Елены Падун, 96 тысячами рублей – установку памятника девушке. Кроме того, брату Елены Константин заплатит 1 млн рублей в качестве морального ущерба, а каждому из двоих детей он отдаст по 3 млн рублей. Итого Падун выплатит 7,2 млн рублей.

Как шел суд и что сделал Падун?

Константин Падун 5 января 2023 года в ходе ссоры задушил свою бывшую жену, упаковал ее тело в мешок, вытащил на крышу дома и замаскировал все это под безвестное исчезновение. 8 января труп девушки обнаружили полицейские, его показал сам Падун. Также он сознался в убийстве своей бывшей жены.

С зимы 2023 года шел суд по делу. Приговор по нему должны были вынести 26 июля 2023 года, но дело вернули в прокуратуру “для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения”. В середине января 2024 года процесс запустили заново. 16 января суд закрыл процесс, потому что на нем оглашалась информация о несовершеннолетних детях Константина Падуна. Затем, в феврале, суд снова открыли. А 26 февраля прозвучал приговор.

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