Журналист скончался на 53-м году жизни

Василий Уткин / Фото: сообщество ЛФК “Эгриси” во “ВКонтакте”

Известный спортивный журналист Василий Уткин умер 19 марта. Об этом сообщила пресс-служба любительского футбольного клуба “Эгриси”, которым он владел.

На момент смерти одному из самых популярных и культовых футбольных комментаторов страны было всего 52 года.

О том, что стало причиной смерти Василия Уткина и какие проблемы со здоровьем у него были, – в материале amic.ru.

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Что случилось с Василием Уткиным?

Уткину стало плохо днем 19 марта. Как сообщает Mash, ухудшение здоровья было внезапным – еще три дня назад Василий чувствовал себя “хорошо”. Издание пишет об этом, ссылаясь на слова мамы спортивного журналиста. Почувствовав резкое ухудшение, Уткин вызвал скорую, его экстренно госпитализировали. В больнице журналиста пытались реанимировать, но не смогли. Еще днем врачи констатировали его смерть. 2

Что стало причиной смерти комментатора Василия Уткина?

Mash пишет, что у футбольного комментатора оторвался тромб. Предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии. По данным Baza, Уткина дважды пытались реанимировать. В больнице его сразу подключили к аппарату ИВЛ. После первой остановки кровообращения врачам удалось вернуть Уткина к жизни – для этого им потребовалось 16 минут. Но вскоре кровообращение остановилось снова, и здесь усилий медиков уже не хватило. Впрочем, это лишь предварительная информация. Точную и официальную причину установят после вскрытия. 3

Какие проблемы со здоровьем были у Василия Уткина?

Различные СМИ неоднократно писали о том, что в последнее время Василий Уткин сильно болел. Например, Mash сообщал, что спортивный журналист страдает атеросклерозом. Впрочем, сам комментатор все эти сообщения опровергал.

“Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно. У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу”, – цитировал Уткина Sports в октябре 2023-го.При этом на протяжении многих лет у комментатора был лишний вес, который доходил до 215 килограммов. Уткин неоднократно сидел на диетах. Кроме того, ему проводили резекцию желудка, что помогло снизить вес до 125 килограммов. Тем не менее затем журналист снова начал прибавлять в весе.

Mash сообщает, что ровно за две недели до своей смерти Уткин начал усиленно худеть. Но издание добавляет, что врачи настоятельно советовали ему сделать это еще четыре месяца назад.

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Чем запомнился спортивный журналист Василий Уткин?

Василий Уткин – легендарная персона для российской спортивной журналистики. На телевидении он начал работать еще в 1989 году. В 1994-м попал на НТВ, где вел культовую передачу “Футбольный клуб”. С 2010-го по 2015-й Уткин был главным редактором группы спортивных телеканалов “НТВ-Плюс”. Будучи главной звездой канала, он также дал дорогу многим талантливым молодым журналистам. Активную комментаторскую деятельность вел до 2015 года. Коллеги всегда отмечали его острый ум и мастерство в работе со словом. В 2004 и 2005 годах Василий Уткин получал ТЭФИ в номинации “Лучший спортивный комментатор”. Кроме того, комментатор был колумнистом в различных изданиях и снимался в кино. В 2017 году стал сотрудничать с любительским футбольным клубом “Эгриси”, став его владельцем. 5

Где и когда состоится прощание с Василием Уткиным?

Пока информации об этом нет. Дата и место прощания с Василием Уткиным станут известны позже.

Горняк22



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