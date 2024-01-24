Погода. Оттепель. Снег. Фото: ru.freepik.com

На этот день часто приходилась оттепель. Однако ей не слишком радовались. “Бойся январской весны – теплые дни января недобром отзываются”, – говорили крестьяне

Православная церковь 24 января чтит память Феодосия Великого – святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине. Отсюда и название – Федосеев день.

Другие названия праздника: Федосей Весняк, день Федосея, Федосеево тепло, Худосей, Весняк.

Что нельзя делать 24 января

Народные поверья запрещали мерзнуть. Считалось, что если в Федосеев день простудиться или заболеть, то вылечиться будет сложно.

Кроме того, в Федосеев день, по народным приметам и поверьям:

Нельзя стричь ногти, иначе в ближайшее время с деньгами будет туго.

Нельзя одалживать денег.

Нельзя стричь волосы.

Нельзя есть свежий хлеб.

Нельзя ничего выносить из дома.

Народные приметы на 24 января

Федосей покрылся утренним снежком – жди вечерних морозов и холодных дней.

Если на Федосеев день стоит теплая погода, то весна будет дождливой и рано вступит в свои права.

Если 24 января появились сосульки, то в феврале будет стоять теплая погода.

Если в этот день тепло – ждите раннюю весну.

Взято отсюда