Погода. Оттепель. Снег. Фото: ru.freepik.com
На этот день часто приходилась оттепель. Однако ей не слишком радовались. “Бойся январской весны – теплые дни января недобром отзываются”, – говорили крестьяне
Православная церковь 24 января чтит память Феодосия Великого – святого, заложившего основы общежительного монашества в Палестине. Отсюда и название – Федосеев день.
Другие названия праздника: Федосей Весняк, день Федосея, Федосеево тепло, Худосей, Весняк.
Что нельзя делать 24 января
Народные поверья запрещали мерзнуть. Считалось, что если в Федосеев день простудиться или заболеть, то вылечиться будет сложно.
Кроме того, в Федосеев день, по народным приметам и поверьям:
- Нельзя стричь ногти, иначе в ближайшее время с деньгами будет туго.
- Нельзя одалживать денег.
- Нельзя стричь волосы.
- Нельзя есть свежий хлеб.
- Нельзя ничего выносить из дома.
Народные приметы на 24 января
- Федосей покрылся утренним снежком – жди вечерних морозов и холодных дней.
- Если на Федосеев день стоит теплая погода, то весна будет дождливой и рано вступит в свои права.
- Если 24 января появились сосульки, то в феврале будет стоять теплая погода.
- Если в этот день тепло – ждите раннюю весну.
Взято отсюда