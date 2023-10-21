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Что строго запрещается делать на Ознобуху. Народные приметы 21 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Холод. Кофе. Пар Фото: unsplash.com

Плохой приметой у женщин считалось долго прихорашиваться у зеркала, а еще барышням запрещалось сплетничать и осуждать других людей

21 октября Православная церковь чтит память святых Трифона и Пелагеи. В народно-христианском календаре у даты есть еще несколько названий: Ознобица, Ознобуха, Палашка или ласковое Зябушка.

“Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет” – приговаривали крестьяне и занимались подготовкой одежды и обуви к зиме.

Что нельзя делать 21 октября

На Трифона и Пелагею народные поверья запрещали любым образом вредить деревьям, пишет “МК”. Нельзя было грустить и предаваться печали. Запрещалось ходить на свидания и встречаться с незнакомцами. Также нежелательно было начинать дела с малознакомыми людьми.

Плохой приметой у женщин считалось долго прихорашиваться у зеркала. По поверьям, так они могли навлечь на себя беды и болезни.

А еще представительницам прекрасного пола запрещалось сплетничать и осуждать других людей.

Народные приметы на 21 октября

  • Если облака низко располагаются, то скоро наступят холода.
  • Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.
  • Если мыши свою нору роют в теплую сторону, то зима будет суровой.
  • Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной погоде.
  • Лес сереет – к морозу.

Источник

горняк
горняк локтевский

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