Лес. Ночь Фото: unsplash.com

Согласно поверьям, девушкам в этот день нельзя было ходить поодиночке в лес, чтобы не стать жертвами нечисти. Считалось, что в Агафонов день она активизировалась, а потом на зиму уходила в спячку

26 октября православная церковь вспоминает святых мучеников Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилу, его сестру Агафонику и мученика Агафодора. В народе дату звали Агафоновым днем. Суеверные предки опасались в этот день разгула нечисти.

Что нельзя делать 26 октября

Девушкам запрещалось ходить поодиночке в лес, чтобы не стать жертвами нечисти.

Народные поверья рекомендовали не терять бдительность и не быть слишком доверчивым.

Также нельзя было хвастаться и хвалиться чем-либо. В противном случае успехи и удачи приуменьшатся.

Под запретом были конфликты и скандалы.

Народные приметы на 26 октября

В ночь на Агафонов день наблюдали за звездами. Яркие звезды были приметой мороза, тусклые – потепления, синеватые – снега.

Петухи кукарекают к изменению погоды.

Если облака с юга быстро плывут, будет ненастье.

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