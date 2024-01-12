Что строго запрещено делать на Анисью Зимнюю. Народные приметы 12 января

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В Анисьин день на Руси не принято было заниматься рукоделием и употреблять соленую пищу из-за возможных проблем со здоровьем

Православные христиане 12 января чтут память святой Анисии Солунской. В народе ее звали Онисьей Порезухой и Анисьей Желудочницей – из-за традиции резать гусей и свиней в этот день, а также Анисьей Зимней, потому что день этот часто был очень холодным и морозным.

“Не проси у Анисьи тепла, пришли холода”, – приговаривали издревле крестьяне.

Что нельзя делать 12 января

Народные поверья запрещали принимать подарки от посторонних людей, заниматься рукоделием, солить еду и подбирать вещи на перекрестках.

Считалось, что в противном случае можно привлечь несчастье, проблемы со здоровьем и беду.

Народные приметы на 12 января

Если в день Анисьи Желудочницы пошел снег, лето в этом году будет пасмурным.

Южный ветер на Анисью – примета теплого лета и богатого урожая.

Ветер дует с запада – значит, реки будут полны рыбы.

Солнечный день – к потеплению. Громко чирикают воробьи – тоже к потеплению.

Взято отсюда.

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