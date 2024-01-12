Что строго запрещено делать на Анисью Зимнюю. Народные приметы 12 января

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В Анисьин день на Руси не принято было заниматься рукоделием и употреблять соленую пищу из-за возможных проблем со здоровьем
Православные христиане 12 января чтут память святой Анисии Солунской. В народе ее звали Онисьей Порезухой и Анисьей Желудочницей – из-за традиции резать гусей и свиней в этот день, а также Анисьей Зимней, потому что день этот часто был очень холодным и морозным.
“Не проси у Анисьи тепла, пришли холода”, – приговаривали издревле крестьяне.
Что нельзя делать 12 января
Народные поверья запрещали принимать подарки от посторонних людей, заниматься рукоделием, солить еду и подбирать вещи на перекрестках.
Считалось, что в противном случае можно привлечь несчастье, проблемы со здоровьем и беду.
Народные приметы на 12 января
Взято отсюда.
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