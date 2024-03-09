Сон. Мужчина Фото: unsplash.com

Главный запрет дня Тараса Бессонного содержался в поговорках. В народе говорили так: “Не спи на Тараса – бессилье нападет”

9 марта в високосный год Православная церковь чтит святителя Тарасия Константинопольского. На Руси его звали Тарасом Бессонным и Тарасом Кумашником.

Что нельзя делать 9 марта

Суеверные предки были убеждены, что 10 марта днем никак нельзя спать, потому что тогда в организм человека проникнет болезнь.

Эта поверье было настолько сильным, что даже детям до захода солнца не разрешали поспать.

Народные приметы на 9 марта

Снегопад предвещает ненастную неделю перед Пасхой.

Если грачи вьют гнезда на деревьях, будет стабильно тепло.

Вороны весь день кричат – к дождливому и холодному лету.

Высаженные на Тараса Бессонного помидоры и капуста принесут богатый урожай.

Взято отсюда