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Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы 9 марта

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Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы 9 марта

Сон. Мужчина Фото: unsplash.com

Главный запрет дня Тараса Бессонного содержался в поговорках. В народе говорили так: “Не спи на Тараса – бессилье нападет”

9 марта в високосный год Православная церковь чтит святителя Тарасия Константинопольского. На Руси его звали Тарасом Бессонным и Тарасом Кумашником.

Что нельзя делать 9 марта

Суеверные предки были убеждены, что 10 марта днем никак нельзя спать, потому что тогда в организм человека проникнет болезнь.

Эта поверье было настолько сильным, что даже детям до захода солнца не разрешали поспать.

Народные приметы на 9 марта

  • Снегопад предвещает ненастную неделю перед Пасхой.
  • Если грачи вьют гнезда на деревьях, будет стабильно тепло.
  • Вороны весь день кричат – к дождливому и холодному лету.
  • Высаженные на Тараса Бессонного помидоры и капуста принесут богатый урожай.

Взято отсюда

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Что строго запрещено делать на Тараса Бессонного. Народные приметы 9 марта

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