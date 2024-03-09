Сон. Мужчина Фото: unsplash.com
Главный запрет дня Тараса Бессонного содержался в поговорках. В народе говорили так: “Не спи на Тараса – бессилье нападет”
9 марта в високосный год Православная церковь чтит святителя Тарасия Константинопольского. На Руси его звали Тарасом Бессонным и Тарасом Кумашником.
Что нельзя делать 9 марта
Суеверные предки были убеждены, что 10 марта днем никак нельзя спать, потому что тогда в организм человека проникнет болезнь.
Эта поверье было настолько сильным, что даже детям до захода солнца не разрешали поспать.
Народные приметы на 9 марта
- Снегопад предвещает ненастную неделю перед Пасхой.
- Если грачи вьют гнезда на деревьях, будет стабильно тепло.
- Вороны весь день кричат – к дождливому и холодному лету.
- Высаженные на Тараса Бессонного помидоры и капуста принесут богатый урожай.
Взято отсюда