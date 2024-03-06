Что строго запрещено делать на Тимофея Весновея. Народные приметы 6 марта

Фото: unsplash.com
Согласно народным поверьям, один из главных запретов дня Тимофея Весновея – нельзя оставлять незавершенными какие-либо начинания
6 марта православная церковь чтит память пустынника Тимофея Олимпийского. На Руси его прозвали Весновеем, потому что с этого дня обычно начинали дуть теплые весенние ветра.
“Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна“, – говорили предки.
Что нельзя делать 6 марта
Согласно народным приметам, 6 марта нельзя было оставлять незавершенные дела.
Также люди верили, что сегодня не стоить выпивать: могут быть дурные последствия.
Кроме того, крестьяне старались в этот день не сажать растения и не поливать их: считалось, что все равно расти не будут.
Народные приметы 6 марта
Взято отсюда.
новости горного алтая и республики алтай свежие , горно алтайск свежие новости республики алтай ,