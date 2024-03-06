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Что строго запрещено делать на Тимофея Весновея. Народные приметы 6 марта

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Что строго запрещено делать на Тимофея Весновея. Народные приметы 6 марта

Фото: unsplash.com

Согласно народным поверьям, один из главных запретов дня Тимофея Весновея – нельзя оставлять незавершенными какие-либо начинания

6 марта православная церковь чтит память пустынника Тимофея Олимпийского. На Руси его прозвали Весновеем, потому что с этого дня обычно начинали дуть теплые весенние ветра.

Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна“, – говорили предки.

Что нельзя делать 6 марта

Согласно народным приметам, 6 марта нельзя было оставлять незавершенные дела.

Также люди верили, что сегодня не стоить выпивать: могут быть дурные последствия.

Кроме того, крестьяне старались в этот день не сажать растения и не поливать их: считалось, что все равно расти не будут.

Народные приметы 6 марта

  • Если к этому дню вокруг деревьев растаял снег и остались пологие края – стоит ждать наступления тепла.
  • Увидеть зайца-беляка – к скорому снегопаду.
  • Ласточки прилетели – примета тепла.

    • Взято отсюда.

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