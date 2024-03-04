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Что строго запрещено делать в Архипов день. Народные приметы на 4 марта

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Что строго запрещено делать в Архипов день. Народные приметы на 4 марта

Фото: ru.freepik.com

Согласно народным поверьям, в этот день особенно рекомендовалось следить за здоровьем. Люди верили, что если заболеть в день Архипа и Филимона, то болезнь будет тяжелой и долгой

4 марта в народном календаре значится как день Архипа и Филимона, а также: Филимон, Филя вешний, Архип, Архипов день, Вешние обереги. С этого дня весна все больше вступала в силу.

Что запрещено делать 4 марта

  • Отказывать людям в помощи, подаянии, угощении – отвернется удача.
  • Материться, чертыхаться, ссориться – все плохое вернется.
  • Весь день быть дома, не выходя на улицу, – вся весна так пройдет.
  • Хвалиться своими достижениями и успехами – все разрушится. Не следует хвалиться своими запасами или имуществом – можно все потерять.
  • Поднимать упавшую иголку пальцами – кто-то очень больно уколет вас словами, нанесет сильнейшую обиду. Поднимите ее щипчиками, тканью или магнитом.
  • Бездельничать, спать до обеда.

    • Народные приметы на 4 марта

    На Филимона снежный занос – к поздней траве.

    Бледная луна на небе – к сильному снегопаду.

    Если вороны купаются – будет тепло, кричат – будут еще метели.

    Взято отсюда.

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