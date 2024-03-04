Что строго запрещено делать в Архипов день. Народные приметы на 4 марта

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Согласно народным поверьям, в этот день особенно рекомендовалось следить за здоровьем. Люди верили, что если заболеть в день Архипа и Филимона, то болезнь будет тяжелой и долгой
4 марта в народном календаре значится как день Архипа и Филимона, а также: Филимон, Филя вешний, Архип, Архипов день, Вешние обереги. С этого дня весна все больше вступала в силу.
Что запрещено делать 4 марта
Народные приметы на 4 марта
На Филимона снежный занос – к поздней траве.
Бледная луна на небе – к сильному снегопаду.
Если вороны купаются – будет тепло, кричат – будут еще метели.
Взято отсюда.
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