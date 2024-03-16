Зима. Дорога. Лес Фото: Pexels

В этот день запрещалось ходить в лес, браться за острые предметы, сдавать кровь и делать операции, а также одалживать соль, хлеб и деньги после захода солнца

Православная церковь 16 марта чтит память мученика Евтропия Амасийского. На Руси говорили, что “Евтропий снег топит”, ведь все больше начинало пригревать весеннее солнце.

Что нельзя делать 16 марта

В этот день не ходили в лес – люди верили, что можно было повстречать только что проснувшегося медведя, который в эту пору особенно опасен.

После заката солнца запрещалось одалживать соль, хлеб и деньги, а также просить их в долг. В противном случае расплачиваться придется здоровьем, любовью и дружбой.

Нельзя после полудня выносить мусор, так как вместе с ним можно выбросить счастье и достаток.

Также предки верили, что в этот день через раны в человека могут попасть темные силы. Поэтому запрещается браться за острые предметы, сдавать кровь и делать операции.

Народные приметы на 16 марта

На закате солнце садится в облака – на следующий день будет плохая погода.

Будут теплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.

Запели под окном снегири – будет тепло. Будет снегопад, если стайка снегирей сядет на снег.

Будет ясная погода, если вороны будут купаться в снегу.

Взято отсюда