Молодожены. Пара. Любовь Фото: mr_halster с сайта Pixabay
Считалось, что супругам сегодня нельзя спать отдельно в одном доме. Это сулит разлад в семье. Также нельзя стричь волосы: люди верили, что вместе с волосами от человека якобы могут уйти деньги
2 марта верующие вспоминают великомученика Феодора Тирона и праведную старицу Мариамну. В народе же эту дату называли днем Мариамны Кикиморы, днем Федора Тирона или Федора-тирана.
Что нельзя делать 2 марта
- Выносить из дома битую посуду.
- Топтать землю.
- Писать письма.
- Ложиться спать отдельно супругам.
- Стричь волосы.
- Смотреть в ночное небо — если в этот день увидеть падающую звезду, то можно сильно заболеть.
- Покупать обувь.
Народные приметы на 2 марта
- Какая погода в этот день, такому и лету быть.
- Ворона купается – к теплу.
- Если день туманный, то май будет холодным.
- Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.
Взято отсюда