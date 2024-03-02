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Что строго запрещено делать в Федоров день. Народные приметы на 2 марта

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Что строго запрещено делать в Федоров день. Народные приметы на 2 марта

Молодожены. Пара. Любовь Фото: mr_halster с сайта Pixabay

Считалось, что супругам сегодня нельзя спать отдельно в одном доме. Это сулит разлад в семье. Также нельзя стричь волосы: люди верили, что вместе с волосами от человека якобы могут уйти деньги

2 марта верующие вспоминают великомученика Феодора Тирона и праведную старицу Мариамну. В народе же эту дату называли днем Мариамны Кикиморы, днем Федора Тирона или Федора-тирана.

Что нельзя делать 2 марта

  • Выносить из дома битую посуду.
  • Топтать землю.
  • Писать письма.
  • Ложиться спать отдельно супругам.
  • Стричь волосы.
  • Смотреть в ночное небо — если в этот день увидеть падающую звезду, то можно сильно заболеть.
  • Покупать обувь.

Народные приметы на 2 марта

  • Какая погода в этот день, такому и лету быть.
  • Ворона купается – к теплу.
  • Если день туманный, то май будет холодным.
  • Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.

Взято отсюда

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