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Что строго запрещено делать в Гордеев день. Народные приметы 16 января

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Что строго запрещено делать в Гордеев день. Народные приметы 16 января

Зима, снегопад Фото: unsplash.com

Согласно народным поверьям, в этот день запрещено хвалиться достижениями. Считалось, что в противном случае можно потерять уже нажитое

16 января православные христиане чтят святого мученика Гордея Каппадокийского. Отсюда и народно-христианское название – Гордеев день.

Что нельзя делать в Гордеев день

  • Народная традиция связала название праздника и жесткий запрет: 16 января нельзя было ничем хвалиться. В противном случае то, чем кичишься, можно потерять.

“Сатана гордился — да с неба свалился”, – приговаривали предки.

  • После обеда старались не работать.
  • Нельзя было говорить о нечистой силе, чтобы нечаянно не призвать ее в дом.
  • Не надевали новую одежду. Считалось, что иначе наряд быстро придет в негодность.

Народные приметы на 16 января

  • Какая погода 16 января, таким будет и март, считали предки.
  • Ночью внимательно следили за небом. Яркий полумесяц предвещал холодные дни, а яркие звезды – ясные.
  • Если рано светает, стоит готовиться к снегопаду.
  • Непрерывный снегопад в Гордеев день предвещает морозную ночь.
  • Деревья трещат в Гордеев день к морозу.

Взято отсюда

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