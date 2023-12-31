Карты. Пророчество. Предсказание Фото: Unsplash.com
Представительницам прекрасного пола 31 декабря запрещалось играть в карты. По поверьям, это грозило проблемами с огородом и питомцами в следующем году
Православная церковь 31 декабря чтит память святого Модеста. На Руси он считался покровителем домашнего скота и домашних питомцев. Рассказываем о поверьях и приметах, связанных с Модестовым днем.
Что можно и нельзя делать 31 декабря
По народным поверьям, 31 декабря нельзя было оставлять на видном месте острые предметы, зашивать или штопать одежду, стричь волосы, выбрасывать мусор, ссориться и выяснять отношения.
В Модестов день женщинам запрещалось играть в карты. Считалось, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.
Главные современные приметы “правильной” встречи Нового года – изобильный стол, красивая одежда, убранное и украшенное жилище.
Народные приметы 31 декабря
- Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный ветер, то скоро наступит потепление.
- Если поле снегом не покрылось, то год будет неурожайным.
- Если снег приваливает вплотную к забору – лето будет плохим. Если же промежуток между забором и снегом остаётся – лето будет урожайным.
- Если снег падает большими хлопьями, то мороз будет умеренным и даже возможна оттепель.
Взято отсюда