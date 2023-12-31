Карты. Пророчество. Предсказание Фото: Unsplash.com

Представительницам прекрасного пола 31 декабря запрещалось играть в карты. По поверьям, это грозило проблемами с огородом и питомцами в следующем году

Православная церковь 31 декабря чтит память святого Модеста. На Руси он считался покровителем домашнего скота и домашних питомцев. Рассказываем о поверьях и приметах, связанных с Модестовым днем.

Что можно и нельзя делать 31 декабря

По народным поверьям, 31 декабря нельзя было оставлять на видном месте острые предметы, зашивать или штопать одежду, стричь волосы, выбрасывать мусор, ссориться и выяснять отношения.

В Модестов день женщинам запрещалось играть в карты. Считалось, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.

Главные современные приметы “правильной” встречи Нового года – изобильный стол, красивая одежда, убранное и украшенное жилище.

Народные приметы 31 декабря

Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный ветер, то скоро наступит потепление.

Если поле снегом не покрылось, то год будет неурожайным.

Если снег приваливает вплотную к забору – лето будет плохим. Если же промежуток между забором и снегом остаётся – лето будет урожайным.

Если снег падает большими хлопьями, то мороз будет умеренным и даже возможна оттепель.

Взято отсюда