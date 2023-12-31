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Что строго запрещено женщинам в Модестов день. Народные приметы 31 декабря

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Что строго запрещено женщинам в Модестов день. Народные приметы 31 декабря

Карты. Пророчество. Предсказание Фото: Unsplash.com

Представительницам прекрасного пола 31 декабря запрещалось играть в карты. По поверьям, это грозило проблемами с огородом и питомцами в следующем году

Православная церковь 31 декабря чтит память святого Модеста. На Руси он считался покровителем домашнего скота и домашних питомцев. Рассказываем о поверьях и приметах, связанных с Модестовым днем.

Что можно и нельзя делать 31 декабря

По народным поверьям, 31 декабря нельзя было оставлять на видном месте острые предметы, зашивать или штопать одежду, стричь волосы, выбрасывать мусор, ссориться и выяснять отношения.

В Модестов день женщинам запрещалось играть в карты. Считалось, что иначе летом курицы станут клевать огурцы.

Главные современные приметы “правильной” встречи Нового года – изобильный стол, красивая одежда, убранное и украшенное жилище.

Народные приметы 31 декабря

  • Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный ветер, то скоро наступит потепление.
  • Если поле снегом не покрылось, то год будет неурожайным.
  • Если снег приваливает вплотную к забору – лето будет плохим. Если же промежуток между забором и снегом остаётся – лето будет урожайным.
  • Если снег падает большими хлопьями, то мороз будет умеренным и даже возможна оттепель.

Взято отсюда

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