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Крестьяне в этот день опасались происков разгулявшейся нечистой силы и не ходили в лес. Кроме того, плохой приметой считалось играть свадьбы в Ерофеев день

17 октября православные христиане чтят память святого епископа Иерофея. В народе же дату прозвали Ерофеевым днем, а еще “Лешегоном”, и запрещали ходить в лес.

Что нельзя делать 17 октября

17 октября считалось “нехорошим днем”. В культуре Руси смешались язычество и христианство, и в этот день предки боялись разгулов лешего, которого “святой Ерофей с земли гонит”. Поэтому из дома старались не выходить даже ненадолго

Женщины опасались ходить поодиночке и старались не разговаривать с незнакомыми людьми, чтобы спастись от козней нечистой силы.

17 октября предпочитали не играть свадьбы, считая, что заключенные в этот день браки будут недолговечными.

Народные приметы на 17 октября

Предки замечали, что с этого дня температура за окном все ниже: “С Ерофея холода сильнее”. А еще говорили так: “С Ерофея зима шубу надевает”.

Крестьяне наблюдали за белками. Если у них цвет шерстки уже изменился, грядущая зима будет морозной.

Пение снегирей у изгородей предвещало непогоду.

горняк



Взято отсюда