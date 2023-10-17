Что строго запрещено в Ерофеев день. Народные приметы 17 октября
Грибы. Лес. Поляна Фото: Unsplash.com
Крестьяне в этот день опасались происков разгулявшейся нечистой силы и не ходили в лес. Кроме того, плохой приметой считалось играть свадьбы в Ерофеев день
17 октября православные христиане чтят память святого епископа Иерофея. В народе же дату прозвали Ерофеевым днем, а еще Лешегоном, и запрещали ходить в лес.
Что нельзя делать 17 октября
17 октября считалось “нехорошим днем”. В культуре Руси смешались язычество и христианство, и в этот день предки боялись разгулов лешего, которого “святой Ерофей с земли гонит”. Поэтому из дома старались не выходить даже ненадолго.
Женщины опасались ходить поодиночке и старались не разговаривать с незнакомыми людьми, чтобы спастись от козней нечистой силы.
17 октября предпочитали не играть свадьбы, считая, что заключенные в этот день браки будут недолговечными.
Народные приметы на 17 октября
Предки замечали, что с этого дня температура за окном все ниже: “С Ерофея холода сильнее”. А еще говорили так: “С Ерофея зима шубу надевает”.
Крестьяне наблюдали за белками. Если у них цвет шерстки уже изменился, грядущая зима будет морозной.
Пение снегирей у изгородей предвещало непогоду.
горняк новости
горняк онлайн