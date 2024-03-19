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Что такое автономная канализация и где ее купить в Барнауле?

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Систему очистки удобно использовать владельцам частных домовладений

Что такое автономная канализация и где ее купить в Барнауле?

Частный дом / Фото: wirestock / freepik.com

Автономная канализация “Топол-ЭКО” может стать отличным решением для жителей частных домов и коттеджей, не имеющих возможности подключения к центральной канализационной системе. Она основана на ускоренном естественном биоразложении стоков и современных передовых технологиях. В барнаульском водоканале рассказали, что это за система и как она работает.

Какой принцип работы у очистной системы?

“Топол-ЭКО” сочетает в себе аэробную и анаэробную биоочистку с использованием системы импульсной мелкопузырчатой аэрации. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении активного ила и загрязняющих веществ в сточных водах под действием микроорганизмов.

В результате сточные воды приобретают прозрачный цвет и теряют способность к загниванию. А загрязнение бактериями становится существенно ниже. Конечный продукт – чистая техническая вода и стабилизированный ил.

“Топол-Эко” позволяет быстро, удобно, качественно и без особых затрат решить вопрос утилизации бытовых стоков не только отдельного жилого дома, но и целых коттеджных поселков, где отсутствует централизованная канализация. На установку дается гарантия 10 лет”, – отметил коммерческий директор “Росводоканал Барнаул” Андрей Звягинцев.

Как заказать установку в Барнауле?

Сотрудники ресурсоснабжающей организации бесплатно приезжают на объект для выбора оборудования и предлагают ежедневную поддержку в любое время суток.

Абонентам барнаульского водоканала предоставляют специальные условия. Узнать подробнее и приобрести оборудование можно позвонив по номеру 500-101 или на сайте http://topol-eco-rosvodokanal.ru/.

ООО “Барнаульский Водоканал”

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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