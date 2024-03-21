Пустошь. Буферная зона. Санитарная зона Фото: Unsplash.com

Российские ученые предполагают, что Великобритания стремится организовать из сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а высвободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий

Российские ученые Академии военных наук в статье для журнала “Национальная оборона” заявили: у Великобритании есть план организовать буферную зону вокруг Киева из высокоманевренных сил НАТО.

При таком раскладе высвободившиеся подразделения ВСУ могут быть направлены в зону боевых действий, пишет РИА Новости. Одновременно ученые отметили, что эта идея Лондона может не получить поддержку большинства государств НАТО.

Что такое буферная зона

Буферными называют районы, созданные с целью отделения одной территории от другой, объясняет “Коммерсант”. В международных отношениях буферные зоны – это чаще всего демилитаризованные зоны (ДМЗ).

В XX веке в мире появилось несколько буферных зон. Например, в 1953 году Северная и Южная Кореи подписали соглашение о перемирии и установлении ДМЗ вдоль всей границы (248 км) шириной 2 км с каждой стороны. По обеим сторонам зоны находятся минные поля и стоят войска.

Санитарная зона на Украине

Владимир Путин 18 марта во время пресс-конференции допустил, что на территории Украины будет создана “санитарная зона”. Это зона должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства, пишет РИА Новости.

Путин заявил, что пока не готов говорить о том, что, как и когда Россия должна присоединять, но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим.

Санитарная зона (или санитарно-защитная зона) – это специальная территория вокруг промышленных производств и других объектов, которые признаны источниками вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.



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