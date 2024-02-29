Что такое говяжий белок и где его применяют?

Рассказываем о преимуществах натуральной добавки
Колбасы. Мясные деликатесы / Фото: freepik.com
Добавки в пищевой промышленности бывают разные: с Е-индексом и натуральные. Например, говяжий коллагеновый белок используют при производстве мясных полуфабрикатов для улучшения технологических и вкусовых свойств. Его ценят не только за натуральность, но еще и за простоту использования и ценовую доступность. Рассказываем, как получают добавку и где применяют.
Получение
Говяжий коллагеновый белок – это продукт, получаемый путем пищевой химической и механической обработки тканей крупного рогатого скота, в которых есть большая концентрация коллагена. На выходе достигают не менее 90% содержания протеина. В процессе обработки белок сохраняет природную структуру и животные полезные аминокислоты.
Добавка представляет собой порошок белого или светло-кремового цвета. Он не имеет ярко выраженного вкуса или запаха и потому не сказывается на свойствах конечного продукта.
Преимущества
Универсальный ингредиент имеет следующие преимущества:
- высокую гигроскопичность (увеличивает массу готовых изделий);
- привлекательный внешний вид (белок меняет структуру конечного продукта, делая ее матричной);
- повышение плотности (полуфабрикаты не мнутся и не ломаются при перевозке в упаковке);
- увеличение срока годности;
- повышение энергетической ценности мясных продуктов;
- улучшение нарезаемости и кусаемости конечных изделий;
- улучшение вкусовых качеств.
Одним из самых важных достоинств животного белка является его невысокая цена. Это существенно снижает себестоимость выпускаемой продукции, упростив при этом технологию ее производства.
Применение
Говяжий коллаген применяют в пищевой промышленности для изготовления:
- вареных колбас, ветчины;
- варено-копченых и полукопченых колбас;
- варено-копченых цельномышечных деликатесов;
- сырокопченых колбас;
- полуфабрикатов;
- сосисок, сарделек и шпикачек;
- паштетов;
- фарша;
- цельномышечных изделий из мяса и птицы;
- тушенки и других консервов;
- мороженого;
- творога;
- сметаны;
- творожных сырков;
- кормов для домашних животных.
Говяжий белок – натуральная добавка, позволяющая минимизировать использование Е-добавок. Он отвечает ГОСТ 33692-2015 и полностью разрешен для использования в пищевых производствах мясомолочной отрасли.
ООО “ТПП “БИОПРОФУД”
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