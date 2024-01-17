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Что такое Крещенский сочельник и когда его отмечают в России

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Что такое Крещенский сочельник и когда его отмечают в России

Купание. Крещение Фото: Виталий Барабаш

Сочельников в христианском календаре всего два. Это дни строгого поста и усиленной духовной подготовки перед Рождеством и Крещением Господним

Крещенский сочельник – это название дня накануне праздника Крещения Господня. Непривычное и непонятное для многих слово “сочельник” происходит от существительного “сочиво” – постного блюда, которое по традиции верующие едят в этот день.

Сочиво – это разновидность кутьи, постная каша, которую традиционно готовят из пшеничных зерен, риса, ячменя, перловки и даже гороха, а заправляют медом или медовой водой, орехами, маком или изюмом.

Крещенский сочельник – 18 января. В Крещенский сочельник в храмах читают отрывки из Священного Писания и служат Литургию Василия Великого. Это очень большая служба – как в Рождественский сочельник и в Великую Субботу перед Пасхой. Все богослужения этого дня посвящены Крещению Господню и Богоявлению, пишет Фома.

В Крещенский сочельник, по правилам, нужно посетить храм, исповедаться, помолиться, послушать службы.

В Сочельник в церквях проходит первое освящение воды. Второе – на следующий день, в сам праздник.

Взято отсюда

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