Что такое Мясопустная родительская суббота и как правильно поминать усопших

Храм. Свечи. Молитва. Церковь. Фото: Анна Меньшикова

В православной церкви родительской субботой называют специальные дни, когда принято молиться за упокой умерших. “Родительскими” они именуются потому, что родители — самые близкие нам люди

В субботу перед Масленицей принято молиться за упокой вообще всех умерших христиан. Этот день зовется Вселенской родительской субботой.

Что такое родительская суббота

В православной церкви есть несколько особых дней, когда поминовению усопших уделяется максимальное внимание. Можно сказать, что эти даты посвящены молитвам за усопших. Их называют “родительские субботы”.

В православных храмах служат панихиды, верующие поминают своих умерших близких молитвой в храме, а потом по возможности едут на кладбища и убирают могилки.

Вселенская Мясопустная родительская суббота 2024

Первая родительская суббота года – Мясопустная родительская суббота. Ее относят к вселенским. Дата каждый год меняется, потому что привязана к Пасхе.

Мясопустная родительская – это суббота за неделю до начала Великого поста. В 2024 году это 9 марта.

Термин “вселенская” родительская суббота означает, что в этот день церковь молится вообще за всех, когда-либо живших и умерших.

Мясопустная родительская – это суббота за неделю до начала Великого поста. Церковнославянское слово “мясопуст” сравнимо с греческим глаголом, означающим “мясо оставляю”, то есть ем его последний раз. Следующий, воскресный день, 10 марта, – последний перед постом, когда можно есть мясо.

Как правильно провести родительскую субботу 9 марта 2024

Самое главное дело родительской субботы – молитва об усопших. Согласно учению православной церкви, это самое важное, что живые могут сделать для душ усопших.

Умершие не могут самостоятельно творить добрые дела, поэтому особенно нуждаются в молитвенной помощи близких.

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