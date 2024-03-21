Навруз. Наурыз. Традиционный стол Фото: Unsplash.com

В марте 2024 года Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и другие азиатские страны празднуют Навруз (Наурыз) – Новый год и приход весны по солнечному календарю

Навруз, Новый год персоязычных и тюркоязычных народов, считается одним из старейших праздников в истории человечества. В переводе с персидского слово “навруз” означает “новый день”, пишут “Новые известия”.

Навруз 2024, символизирующий начало нового года и весны, наступает в четверг, 21 марта.

Праздник внесен в перечень нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Интересно, что это сугубо светский праздник. Он не имеет отношения к религии и не является мусульманским. Это, скорее, национальное торжество народов Средней Азии.

С этого года в Казахстане Навруз отмечают в новом формате, пишет Tengrinews.kz. В Министерстве культуры и информации Казахстана обратили внимание на то, что “исторически празднование Нового года продолжалось 8–9 дней и называлось “Наурызнама”. Упоминания об этом имеются в трудах великих философов”. Поэтому теперь Навруз в Казахстане празднуют 10 дней, и каждый из них имеет особое название и свой смысл.

Как отмечают Навруз в азиатских странах? Традиционно к нему начинают готовиться за несколько недель. К празднику нужно успеть вернуть все свои долги, навести порядок во дворе, в доме и в своей голове.

По традиции праздничный стол состоит из семи элементов, названия которых начинаются с буквы “С” персидского алфавита. Например, это могут быть яблоко, черные косточки, маслина, уксус, чеснок и проросшее зерно – его считают важным символом праздника. Вазочки с ростками пшеницы служат украшением дома, садов и праздничных столов.

Стол украшают зеркалом, свечами и крашеными яйцами. Свеча символизирует огонь, защищающий человека от злых сил, рассказывает КП.

Взято отсюда