реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Что такое Навруз и как отмечают один из старейших праздников человечества

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Что такое Навруз и как отмечают один из старейших праздников человечества

Навруз. Наурыз. Традиционный стол Фото: Unsplash.com

В марте 2024 года Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и другие азиатские страны празднуют Навруз (Наурыз) – Новый год и приход весны по солнечному календарю

Навруз, Новый год персоязычных и тюркоязычных народов, считается одним из старейших праздников в истории человечества. В переводе с персидского слово “навруз” означает “новый день”, пишут “Новые известия”.

Навруз 2024, символизирующий начало нового года и весны, наступает в четверг, 21 марта.

Праздник внесен в перечень нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Интересно, что это сугубо светский праздник. Он не имеет отношения к религии и не является мусульманским. Это, скорее, национальное торжество народов Средней Азии.

С этого года в Казахстане Навруз отмечают в новом формате, пишет Tengrinews.kz. В Министерстве культуры и информации Казахстана обратили внимание на то, что “исторически празднование Нового года продолжалось 8–9 дней и называлось “Наурызнама”. Упоминания об этом имеются в трудах великих философов”. Поэтому теперь Навруз в Казахстане празднуют 10 дней, и каждый из них имеет особое название и свой смысл.

Как отмечают Навруз в азиатских странах? Традиционно к нему начинают готовиться за несколько недель. К празднику нужно успеть вернуть все свои долги, навести порядок во дворе, в доме и в своей голове.

По традиции праздничный стол состоит из семи элементов, названия которых начинаются с буквы “С” персидского алфавита. Например, это могут быть яблоко, черные косточки, маслина, уксус, чеснок и проросшее зерно – его считают важным символом праздника. Вазочки с ростками пшеницы служат украшением дома, садов и праздничных столов.

Стол украшают зеркалом, свечами и крашеными яйцами. Свеча символизирует огонь, защищающий человека от злых сил, рассказывает КП.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин “поволжского…

Искали почти десять лет, за сведения о нем обещали три…

Актер Кологривый не намерен обжаловать арест за мелкое хулиганство

Заседание суда по делу актера Н. Кологривого в Новосибирске Арестованный…

Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте “Пионер” после…

Губернатор Амурской области Василий Орлов работает на месте ЧС на…

ВСУ атакуют дронами мирных жителей Запорожской области, сообщил Рогов

Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото Украинские войска все…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp