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Что такое Покровская родительская суббота и как правильно помянуть усопших

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Свеча. Траур Фото: pixabay.com

Покровская родительская суббота популярна только в нескольких российских регионах, в том числе в Сибири и на Урале. Дата не относится к общецерковным дням поминовения

В последнюю субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы в православной церкви установлен поминальный день. Это Покровская родительская суббота, и ее дата ежегодно смещается.

Объясняем, что это за дата, в чем ее особенность и как ее правильно провести.

В 2023 году Покровская суббота – 7 октября.

Родительские субботы – дни особого поминовения усопших, установленные в Православной церкви. В эти дни в храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. По традиции верующие посещают могилы на кладбищах. И родительских суббот в церковном календаре несколько.

Покровская родительская суббота не входит в “основной” список дней поминовения. Традиция поминать усопших накануне Покрова распространена на территориях епархий в Поволжье, Прикамье, Урале и Сибири.

Поминать усопших, разумеется, можно и в другие дни. В родительские дни православная церковь призывает всех верующих объединяться в молитве о своих усопших.

Как правильно провести родительскую субботу

Согласно христианскому канону, усопшим важнее всего молитва за них от живых. Поэтому, выбирая между посещением храма и кладбища, приоритет следует отдавать первому. Кроме того, церковь не одобряет поминовение усопших горячительными напитками.

Молитва об упокоении звучит так:

“Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное”

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