Приднестровье Фото: Яндекс.Карты

Депутаты Приднестровья – непризнанного государства на территории Молдавии – обратились к российскому правительству с просьбой о защите и экономической помощи

В СМИ появилась тревожная информация о кризисе в Приднестровье и о том, что регион обратился к России за помощью. Рассказываем, что это за территория, где она находится и что там происходит.

Что такое Приднестровье и где находится

Приднестровье (Приднестровская Молдавская Республика, ПМР) – непризнанное государство в Восточной Европе. Большая часть территории расположена на левом берегу Днестра (но есть и город на правом берегу).

Приднестровье находится на территории Молдавии и граничит с Украиной.

Население Приднестровья приблизительно в равном соотношении состоит из молдаван, русских и украинцев. Языком межнационального общения чаще всего является русский язык.

Что происходит в Приднестровье

28 февраля 2024 года в республике прошел съезд народных депутатов всех уровней, пишет “Интерфакс”. Это довольно редкое политическое событие (первый съезд за 18 лет), на котором, как правило, принимаются серьезные решения.

За неделю до съезда в публичном пространстве появились предположения, что съезд якобы обратится к России с просьбой принять Приднестровье в свой состав, рассказывает РБК.

Депутаты Приднестровья действительно обратились к России. Они попросили о защите и экономической помощи, сообщают “Ведомости”.

Депутаты заявили, что их просьба составлена “с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе”.

О присоединении к России депутаты на съезде не говорили. Политики составили резолюцию и обвинили Кишинев (столица Молдавии) в “беспрецедентном экономическом давлении” на республику и заявили, что механизмов урегулировать ситуацию нет.

Речь идет о следующих моментах:

В 2023 году молдавский парламент внес поправки в Уголовный кодекс, согласно которым сепаратизм будут наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Жителей Приднестровья в Молдавии считают сепаратистами.

С 1 января 2024 года Молдавия отменила льготы на импорт и экспорт товаров из Приднестровья и ввела для них таможенные пошлины.

“Экономика республики оказалась под бременем двойной оплаты таможенных пошлин, провоцирующим рост цен, разрушение крупного и малого бизнеса, нарушение традиционных торгово-экономических связей со множеством государств мира”, – говорится в декларации.

Взято отсюда