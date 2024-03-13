Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону Фото: пресс-служба Кремля

В России могут ввести прогрессивный налог, и тогда граждане с высокими доходами будут платить более высокие налоги. Эту идею поддерживает Владимир Путин

Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, сообщает РИА Новости. Рассказываем, что такое прогрессивный налог и какую именно систему предлагает ввести президент.

Что такое прогрессивное налогообложение

Прогрессивный налог – налог, ставка по которому растет при увеличении налогооблагаемой базы. Грубо говоря, это “налог на богатство”, когда людям с большим доходом увеличивают налог.

Таким образом государство пытается снизить налогообложение людей с более низкой платежеспособностью.

Что сказал Путин о прогрессивном налогообложении

В интервью Киселеву Путин заявил, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым. На решение задач по борьбе с бедностью больше должны отдавать те, кто больше зарабатывает, отметил президент.

“Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать”, – сказал Владимир Путин.

Президент уже не впервые говорит о прогрессивном налогообложении. Предложение ввести в России дифференцированную систему налогообложения прозвучало в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024, пишет “Российская газета”.

Путин поручил продумать подходы к более справедливому распределению налогового бремени – в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и призвал снизить налоговую нагрузку на семьи.

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