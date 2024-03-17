Последнее воскресенье перед Великим постом называется Прощеным. В 2024 году оно выпадает на 17 марта

В этот день все православные просят друг у друга прощения за все обиды – вольные и невольные. Кому необходимо сказать “прости” и откуда пошла такая традиция, выяснил информационный портал amic.ru.

1

Откуда пошла традиция просить прощения в Прощеное воскресенье?

Просить прощения перед началом Великого поста – одна из самых древних традиций. В Египте или Палестине монахи на время Великого поста уходили поодиночке в пустыню. Там они проводили 40 дней практически без пищи и воды. Они не были уверены, что пустыня не станет их последним пристанищем. Монахи понимали, что могут умереть, поэтому за день до расставания примирялись друг с другом: просили прощения за все. Отсюда и пошло название Прощеное воскресенье.

2

Почему мы просим прощения в Прощеное воскресенье?

Священнослужители говорят, что древнейшей церковной традиции положил начало Иисус Христос со словами, звучащими в Евангелии от Матфея: “Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших”. (Мф. 6:14-15.)

Смысл слов в том, что необходимо прощать обиды своим ближним. В этот день на литургии читают Евангелие из Нагорной проповеди Христа.

Настоятель храма первым просит прощения у прихожан и кланяется им. После священнослужители и миряне говорят друг другу “прости”. Необходимо очистить свое сердце и душу от обид, чтобы вступить в Великий пост примирившись со всеми близкими.

3

У кого надо просить прощения в Прощеное воскресенье?

В первую очередь надо попросить прощения у тех, кого вы действительно обидели, причинили боль. Однако церковная традиция говорит о том, что мы должны просить прощения у всех. Поскольку мы могли обидеть человека нечаянно. Если у вас просит прощения человек, который ничем вас не обидел, ответьте ему словами “Бог простит, и я прощаю”.

4

Как правильно просить прощения?

В русском языке есть два слова: “прости” и “извини”. Многие считают их синонимами, однако у этих слов совершенно разные значения.

“Извини” означает “выведи меня из вины”. Другими словами – сделай меня невиновным, я не виноват. Слово “прости” означает, что человек признал свою вину и раскаялся.

В Прощеное воскресенье правильно говорить “прости”. Таким образом мы просим Бога принять виноватого человека, но готового меняться и становиться лучше.

Впервые опубликовано 25.02.2017

город Горняк



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