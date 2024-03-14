Что такое Разгуляй и как по всем правилам провести четвертый день Масленицы

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В четверг Масленичной недели наступает перерыв в хождении по гостям – происходят массовые народные гуляния. А на следующий день уже тещи наведаются к детям

В 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта. Четверг самой хлебосольной недели в году называется Разгуляй. В славянской традиции Масленичная неделя делилась на два периода: Узкая и Широкая Масленица. Разгульная Широкая Масленица начиналась как раз с четверга.

У каждого дня Масленицы были свои традиции и ритуалы. В четверг все хозяйственные работы прекращались и начинались самые массовые народные гулянья.

Развлечения были самые разные: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры и прыгали через огонь, рассказывает “Фома”.

В целом Масленичная неделя – это целый комплекс разнообразных обрядов: это и довольно молодые забавы (взятие снежного городка датируют началом XVIII века), и древнейшие ритуалы — выпекание блинов (которое было частью традиции поминовения предков), рассказывает Культура.РФ.

А еще это смесь языческих традиций и христианского содержания, которые причудливо сплелись в праздничную неделю гуляний.

Взято отсюда.

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