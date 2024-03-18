Пустые дома. Санитарная зона Фото: Unsplash.com

На Украине могут создать санитарную зону для защиты России от обстрелов ВСУ. Речь может идти о территориях, которые сейчас контролирует киевский режим

На следующий день после выборов президента Владимир Путин сообщил о возможном создании “санитарной зоны” на границе с Украиной, чтобы защитить российские территории от обстрелов ВСУ.

Что такое санитарная зона

Санитарная зона (или санитарно-защитная зона) – это специальная территория вокруг промышленных производств и других объектов, которые признаны источниками вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитные зоны могут быть размером от 50 м до одного километра. Там нельзя строить жилые дома, санатории и дома отдыха, дачные и садовые поселки, зоны отдыха и другое, объясняет “Секрет фирмы”.

Что за санитарная зона, о которой сказал Путин

Действующий глава государства и кандидат в президенты Владимир Путин 18 марта во время пресс-конференции допустил, что на территории Украины будет создана “санитарная зона”.

Это зона должна быть сложно преодолима для средств поражения, прежде всего западного производства, пишет РИА Новости.

Путин заявил, что пока не готов говорить о том, что, как и когда Россия должна присоединять, но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые сейчас контролирует киевский режим.

Взято отсюда