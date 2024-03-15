Блины. Масленица. Сироп. Еда Фото: Unsplash.com

В среду Масленичной недели зятья в компании друзей приходили на блины к своим тещам и от души угощались. В пятницу же наступало время ответного визита

Современная Масленица – это неделя народных гуляний, выпекания блинов и подготовки верующих к Великому посту. Хотя изначально Масленица была языческим праздником, торжеством в честь уходящей зимы и приходящего тепла. С приходом христианства смысл события изменился.

В 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта. Пятый день Масленицы называется Тещины вечерки. Он был посвящен визитам старшего поколения к детям.

В пятницу Масленичной недели теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причем брала с собой компанию подруг. Дочь пекла блины для мамы, мужа и гостей, рассказывает “Фома”.

По церковным правилам, есть мясо и мясные продукты в это время уже нельзя. А вот молочные и морепродукты – можно.

Взято отсюда