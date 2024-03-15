реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Что такое Тещины вечерки и какой главный обычай пятого дня Масленицы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Что такое Тещины вечерки и какой главный обычай пятого дня Масленицы

Блины. Масленица. Сироп. Еда Фото: Unsplash.com

В среду Масленичной недели зятья в компании друзей приходили на блины к своим тещам и от души угощались. В пятницу же наступало время ответного визита

Современная Масленица – это неделя народных гуляний, выпекания блинов и подготовки верующих к Великому посту. Хотя изначально Масленица была языческим праздником, торжеством в честь уходящей зимы и приходящего тепла. С приходом христианства смысл события изменился.

В 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта. Пятый день Масленицы называется Тещины вечерки. Он был посвящен визитам старшего поколения к детям.

В пятницу Масленичной недели теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причем брала с собой компанию подруг. Дочь пекла блины для мамы, мужа и гостей, рассказывает “Фома”.

По церковным правилам, есть мясо и мясные продукты в это время уже нельзя. А вот молочные и морепродукты – можно.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

Резкие перепады температур в межсезонье отрицательно повлияли на состояние дорожного…

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской 1,4 млн рублей

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской 1,4 млн рублей

Пожилая жительница Томска оставила в магазине более миллиона рублей. Об этом…

Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

На встрече в Швейцарии по Украине планируется представить окончательный и неизменный вариант…

Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт в РФ

Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт…

Крупные мировые производители бытовой техники начали активно блокировать поставки своей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp