Снег. Трава. Весна. Оттепель Фото: liliy2025 с сайта Pixabay

Весеннее равноденствие – это момент, когда ни одно из полушарий Земли не наклонено по направлению к Солнцу. В 2024 году в России весеннее равноденствие приходится на 20 марта

Весеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда световой день становится равен ночи. Это явление в народе связывают с началом весны и пробуждением природы после зимнего сна, пишут “Известия”. Со дня весеннего равноденствия времена года в полушариях меняются. В Северном полушарии начинается астрономическая весна, в Южном – астрономическая осень.

Весеннее равноденствие в 2024 году

В 2024 году день весеннего равноденствия наступает 20 марта в 06.07 по московскому времени, уточняет РБК.

Весеннее равноденствие как праздник

До изобретения календарей люди верили, что со дня весеннего равноденствия начинает таять снег, набухать почки на деревьях, птицы возвращаться с юга. Поэтому некоторые народы сохранили этот день как праздник.

Например, в странах Центральной Азии во время весеннего равноденствия отмечают Навруз. Он символизирует обновление природы, окончание зимы и приход весны, а также начало нового земледельческого цикла.

Наши предки считали, что если этот день провести в хорошем настроении, то и весна с летом пройдут так же. А если хандрить и грустить, то следующие полгода пройдут в напряжении и проблемах.

Славяне в день равноденствия украшали жилище вербами. Согласно приметам и поверьям, веточки вербы очищают дом от всякого зла, прогоняют нечисть и приносят радость, взаимопонимание.

Взято отсюда