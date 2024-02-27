Путин на военном полигоне Западного военного округа в Рязанской области Фото: kremlin.ru

В России воссозданы два военных округа – Ленинградский и Московский. В Южный округ добавлены ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Рассказываем, о чем речь и зачем нужны эти реформы

Президент России Владимир Путин изменил систему деления страны на военные округа. Рассказываем, что именно произошло, что такое военные округа и зачем России эти преобразования.

Что такое военный округ

В России территория страны поделена на военные округа. Так называют объединения войск и различных местных военных учреждений на определенной территории.

Зачем Путин создал военные округа в Москве и Петербурге

В России воссоздали Московский и Ленинградский военный округа, чтобы противостоять угрозам со стороны НАТО, заявил URA.RU член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов:

“Мы усиливаем нашу группировку на северо-западе. Для этого создаются эти округа. Структура составов Вооруженных сил будет создаваться с учетом того опыта, который мы приобрели на СВО. Это повлечет определенное увеличение количества военнослужащих”.

О необходимости внесения изменений в военно-административное деление России высказался министр обороны страны Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Он отметил, что расширение границ НАТО требует “ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России”. Это произошло на фоне вступления Финляндии в Североатлантический альянс и перспектив членства в НАТО Швеции, напоминает RTVI.

Армия России Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

Военные округа в России – 2024

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Ленинградского и Московского военных округов, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ленинградский военный округ утверждается в административных границах республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, города Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

Московский военный округ определяется в границах Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей и Москвы.

Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, а также Севастополь относятся к Южному военному округу.

Указ вступает в силу с 1 марта.

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