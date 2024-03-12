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Что такое Заигрыши и что запрещено делать во второй день Масленицы

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Что такое Заигрыши и что запрещено делать во второй день Масленицы

Блины, Масленица. Фото: piviso by pixabay.com

Вторник Масленичной недели называется Заигрыши – это день веселых снежных забав. Также в этот день проходили смотрины невест: юноши и девушки активно знакомились, присматривались друг к другу

Каждый день Масленичной недели имел свое название и свои особенные традиции. В славянской традиции Масленичная неделя делилась на два периода: Узкая и Широкая Масленица, пишет “Фома”. Узкая Масленица – это понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица – четверг, пятница, суббота и воскресенье.

Вторник Масленицы назывался Заигрыши.

В этот день проходили смотрины невест. Родители стремились сосватать молодых до начала Великого поста, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.

В этот день начинались народные гуляния: люди с упоением катались на лошадях, ходили в гости друг к другу. За веселье и потеху по традиции угощали блинами.

На Заигрыши нельзя есть мясо (как и всю Масленичную неделю). Молочные продукты и рыба разрешены.

Взято отсюда

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