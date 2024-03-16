Блины. Масленица Фото: StockSnap с сайта Pixabay

В среду Масленичной недели зятья навещали своих тещ, в пятницу тещи приходили с ответным визитом, а в субботу молодые невестки звали в гости золовок и другую родню мужа

Современная Масленица – это неделя народных гуляний, выпекания блинов и подготовки верующих к Великому посту. Хотя изначально Масленица была языческим праздником, торжеством в честь уходящей зимы и приходящего тепла. С приходом христианства смысл события изменился.

В 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта. Шестой день Масленицы (16 марта) называется Золовины посиделки. Он был посвящен приглашениям в гости родственников мужа.

Золовка — сестра мужа.

Суббота — 16 марта — Золовкины посиделки.

Перед самой Масленицей молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа, рассказывает “Фома”.

При этом, если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня.

По традиции, невестка должна была непременно вручить золовке какой-то подарок.

Взято отсюда