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Что такое Золовкины посиделки и как правильно провести шестой день Масленицы

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Что такое Золовкины посиделки и как правильно провести шестой день Масленицы

Блины. Масленица Фото: StockSnap с сайта Pixabay

В среду Масленичной недели зятья навещали своих тещ, в пятницу тещи приходили с ответным визитом, а в субботу молодые невестки звали в гости золовок и другую родню мужа

Современная Масленица – это неделя народных гуляний, выпекания блинов и подготовки верующих к Великому посту. Хотя изначально Масленица была языческим праздником, торжеством в честь уходящей зимы и приходящего тепла. С приходом христианства смысл события изменился.

В 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта. Шестой день Масленицы (16 марта) называется Золовины посиделки. Он был посвящен приглашениям в гости родственников мужа.

Золовка — сестра мужа.

Суббота — 16 марта — Золовкины посиделки.

Перед самой Масленицей молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа, рассказывает “Фома”.

При этом, если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня.

По традиции, невестка должна была непременно вручить золовке какой-то подарок.

Взято отсюда

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