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Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

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Репортаж NGS22.RU из магазинов «Бахетле» и «Лэнд»

11 марта 2024, 08:00153Написать комментарий

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

В «нищемаркеты» — «Светофор» и «Чижик» NGS22.RU уже ходил. В таких магазинах обычно затариваются пенсионеры. Но и покупателей средних лет в брендовых куртках там встретить можно, хоть и реже. А вот люди помоложе, в одежде с кучей логотипов за продуктами ходят в «Бахетле» и «Лэнд». Мы отправились в лакшери-магазины, чтобы увидеть, что там покупают барнаульцы.

Вместо Гали — роботы, вместо уставших лиц — улыбки

«Бахетле» позиционирует себя как супермаркет домашней еды. По крайней мере, так говорится на сайте. А еще там обещают высокое качество по оптимальным ценам. Правда, судя по количеству народа в будний день, цены на продукты здесь считают адекватными далеко не все горожане.

«Бахетле» в краевой столице соседствует с торговым центром «Сити» на проспекте Красноармейском. На входе в гипермаркет гостей встречает указатель: тут и пекарня, и цветочный, и аптека.

На кассе весь персонал одет с иголочки: в серые костюмы, будто форма работников отеля. Только с изюминкой в виде кепок. И еще одно важное отличие «элитного» продуктового от обычного — все кассы работают. А сотрудники за ними — улыбаются.

И то и другое нечасто увидишь в магазинах у дома: «Пятерочке» или «Марии-Ра». Так выглядит роскошная жизнь — никаких очередей и криков «Галя, отмена».

Поодаль от обычных касс есть электронные с сенсорными табло, чтобы отбить товары самостоятельно. Но на всякий случай рядом стоит работник зала и смотрит, чтобы все разобрались с этим чудом техники.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Легкий и тяжелый люкс

«Бахетле» начинается с огромного выбора сладостей: от шоколадок и газировок до восточного лукума и халвы. На первый взгляд, этот отдел занимает полмагазина. Шоколадки «Аленка» и Milka, которые в обычном магазине можно взять в пределах ста рублей, здесь стоят минимум 160. Есть ненамного дороже, за 220 — немецкие плитки Schogetten.

Для любителей швейцарского качества имеется Munz — 400 рублей. Дороже всего оказался родной «Сибирский кедр» из Томска — 530 рублей за штуку.

Рядом с шоколадками теснятся бутылки и банки с газировкой. Глядя на них, понимаешь, Coca-Cola никуда не исчезла из-за санкций — просто ее всю привезли в «Бахетле». Здесь найдется и классическая, и без сахара, и вишневая. На баночке указана страна-производитель — Южная Корея.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Рядом с корейской виноградной Fanta стоит грузинская газировка «Натахари» Стоят «подружки» почти одинаково — в пределах 150 рублей.

На лимонадах недорогие продукты заканчиваются — начинается тяжелый люкс. В марте, перед Международным женским днем, в супермаркете распродают новогодние наборы конфет и фигурного шоколада. Но некоторые из них будто бы совсем не по акции.

Вот, небольшая коробка конфет «Бабаевский» за 300 рублей вместо 540. И на полку ниже — армия съедобных Санта-Клаусов в блестящих обертках — 417 рублей за одного. Найдутся и легендарные немецкие конфеты «Моцарт» — 3,8 тысячи рублей за коробку. Послушать Моцарта выйдет дешевле.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Что-нибудь к чаю сегодня выбирает Эльвира, женщина средних лет в белой куртке и голубой шапке с помпоном. В «Бахетле» она, как призналась, заходит лишь за сладостями.

— Я раньше тут брала мороженое, его прямо здесь делают. Всей семьей трескали. Потом как-то приелось, теперь хочется чего-то шоколадного. Наверное, возьму палочки, как из «Гарри Поттера». Дочка его обожает. Вообще, конечно, если тут закупаться, две тысячи — это только на несколько каких-нибудь товаров хватит. Я иногда забегаю взять что-нибудь эдакое, — говорит Эльвира.

Покупателей в «Бахетле» в будний день совсем немного. Чаще можно встретить сотрудников, которые ходят по залу и что-то старательно складывают и поправляют, сохраняя идеальный порядок.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Еще в лакшери-маркете большой выбор разных макарон, в том числе без глютена — врага фитоняшек. Есть и совсем роскошная лапша — почти 650 рублей за упаковку. Она менее желтая, чем другие, а на упаковке — всё на итальянском.

Как раз за «здоровыми» спагетти сюда приходит Людмила Сергеевна. У нее диабет. Деньгами, быстро уточнила она, помогают дети. Но она всё равно выбирает подешевле — в пределах 300 рублей.

— Мне посоветовали только цельнозерновые и без глютена. От них такого скачка инсулина нет. По вкусу, конечно, не такие, как обычные. Твердые. Но если поварить подольше, нормально, — объясняет пенсионерка.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Один из самых дорогих отделов — с морепродуктами. Здесь не найти имитированную икру, которой полны магазины среднего уровня. Только настоящая, в стекле. Икринка к икринке. Одна маленькая банка 90 граммов — почти 800 рублей. Самая большая — 500 граммов — стоит больше пяти тысяч рублей.

Еще один источник Омега-3 — рыба. Тут ее можно купить как целиком, так и виде стейка. Последний обойдется как минимум в 800 рублей. Зато сотрудник за прилавком гордо заявляет — привезли рыбу сегодня, свежее некуда — только ловить.

Для ухи рыбу внимательно выбирает усатый мужчина в кожаной кепке. Он покупает морепродукты только здесь.

— Всегда всё свежее, ни разу ни на какой неликвид не попадал. Да, дороже, чем спуститься из квартиры и купить в забегаловке на первом этаже, но зато я спокоен по поводу того, что ем, — рассказал Алексей.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Всё сегодняшнее (почти)

Большая часть покупателей в «Бахетле» концентрируется в отделе готовой еды. Тут есть всё — от выпечки до салатов и горячего. Сюда занятые горожане забегают за обедом и тут же вырываются на улицу, будто их и не было. Подойти к кому-то за комментарием оказалось не так просто. Но мне улыбнулся Александр. Молодой человек лет 30 в костюме и ботинках, почти чистых, и это в нашу-то зиму.

— Как вы, наверное, заметили, да, я сюда за готовой едой часто захожу. На бизнес-ланчи не всегда времени хватает, а про домашнюю еду я уж вообще молчу. Ну кстати, не так уж и дорого получается: рублей в 400 можно уложиться: и салатик, и что-нибудь мясное, и основной гарнир. А сладкое я не очень люблю, — говорит Александр, рассматривая витрину с готовыми блюдами.

Продавец в этом отделе говорит, что все из них сегодняшние, в крайнем случае — вчерашние. Но никакой просрочки. Можно и доставку оформить. На сайте говорится, что привезти могут не дальше Новоалтайска.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Казанский бренд с сибирской аудиторией

В Барнауле один «Бахетле», в Новосибирске — два. Сеть появилась на свет в Казани 25 лет назад. Основательница лакшери-магазинов — Муслима Латыпова. Она сделала упор как раз на кулинарию и собственное производство. Как писали наши коллеги из NGS, точки быстро разрослись по стране, но не везде снискали популярность.

Сначала в 2006 году заработал первый магазин в Москве, а затем в 2010 году открылся в Новосибирске. С московским проектом дела особенно не задались, сейчас в столице работает только два супермаркета сети. Да и в самой Казани это пусть и яркий, но далеко не самый крупный игрок. У сети работает 16 супермаркетов.

В первых казанских «Бахетле» упор делали как раз на национальную еду. В Барнауле ее сейчас нет совсем. Как и сувениров из столицы Татарстана, которые были в первых магазинах.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Тортики, и только

Отдельная категория покупателей «Бахетле» — любители хлеба и тортов из собственной кондитерской и пекарни. Некоторые гости признаются, что приходят сюда только за десертом к празднику. Меньше чем за две тысячи рублей здесь хороший торт не купить, говорит Евгений.

Несколько раз в год, на дни рождения и по другим поводам, он берет их только здесь:

— Лучше купить заранее и дать согреться. А то они тут часто замороженные — зубы аж сводит. А так вкусно очень даже и не приторно. Но это уж кому как нравится. Заранее заказывать у какого-то кондитера — тоже вариант, но долго и согласовывать надо. А тут — взял да пошел. Можно еще бутылочку игристого захватить — для настроения.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Скромно, но не слишком

В «Лэнде 24» на проспекте Социалистическом всё гораздо скромнее, чем в «Бахетле», но тоже уютно. Концепт примерно такой же, всё в одном месте: продукты, аптека, цветочный.

Только одна фишка выгодно отличает «Лэнд 24» от конкурента — мини-кафе на три столика прямо у отдела готовой еды и кондитерской. Можно купить и сразу съесть. Вечером вторника здесь нет свободных мест.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Улыбчивая девушка у витрины с десертами говорит мне, что всё свежее, сегодняшнее. А кексы так вообще уже поздравляют с мартовским праздником и намекают: «Ну съешь меня».

Ассортимент в этом магазине поскромнее, и цены тоже. Но макароны по 600 рублей тоже есть. Зато сыры дешевле. Самый дорогой из твердых — две тысячи за килограмм. Кусок мягкого можно взять и за 400 рублей.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

В молочном отделе и вовсе чего-то необычного вроде безлактозного молока не найти. Всё стандартно: сметана, кефир, йогурты, замороженные блинчики с разными начинками за двузначную сумму. Мороженого собственного производства тут тоже не найти: только заводское, с коровами на упаковке.

Женщина в пушистой желтой шубе и очках как раз выбирала кефир.

— Каким-то дорогущим магазином «Лэнд» я не считаю. Просто нормальные продукты. Ну местами выбор побольше, да и всё. Нечасто захаживаю сюда, но сегодня была по делам в центре, и вот зашла за молочным. Зато всё свежее. Могу даже срок годности не проверять. И покупаю всё быстрее, — говорит она.

Что-то на богатом: где в Барнауле продают макароны по 600 и конфеты по 4000 рублей и кто их покупает?

Судя по данным Rusprofile, супермаркетом «Лэнд 24» руководит Светлана Юркова. Однако еще три года назад, в 2021-м, магазин в центре Барнаула купил Александр Ракшин — основатель сети продуктовых «Мария-Ра». Что изменилось в магазине после того, как его купил бизнесмен, — вопрос открытый.

Но покупателей в «Лэнде» еще меньше, чем в «Бахетле», хотя цены во втором выше. Со мной из магазина вышла дама в шубе с полупустым пакетом.

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Взято Источник
11.03.2024

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