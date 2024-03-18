Весна. Оттепель. Март Фото: unsplash.com

Какая бы на дворе не стояла погода, крестьяне в этот день выходили в поле. Считалось, что если начать работать с землей, то урожай будет богатым. А вот лениться категорически запрещалось

По церковному календарю, 18 марта чтят память мучеников Конона Градаря и Конона Исаврийского. В народе же этот дату простодушно именовали Кононом Огородником.

“На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается”, – приговаривали крестьяне, с нетерпением ожидая потепления.

Предки, согласно традициям, начинали в этот день пахать огороды, даже если на улице стояли еще холода. Крестьяне верили, что если сделать это сегодня, то будет хороший урожай на овощи.

Что нельзя делать 18 марта

По народным приметам, запрещено лениться. В противном случае бездельника ждет плохой урожай.

Не рекомендуется работать в огороде на глазах посторонних. Предки верили, что если сделать это скрытно, то ждет богатый урожай.

Нельзя ходить за продуктами. Считается, что все приобретенное в этот день быстро испортится.

Также запрещено в этот день звать на ужин гостей. Согласно поверью, провести вечер стоит в кругу семьи, близких людей.

Народные приметы на 18 марта

Если вороны кричат в северную сторону, то ожидается холод.

Ясная и теплая погода в этот день предвещает теплое лето без града.

Грачи начали гнездиться – через три недели можно сеять поля.

Скорое ненастье придет в жизнь, если луна в синеве.

Неурожайный год ожидает, если в доме завелись мыши.

Трясогузки прилетели – весна будет теплой.

Взято отсюда