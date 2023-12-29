Кинотеатр Фото: unsplash.com

Кино остается одним из любимых развлечений россиян, поэтому в долгие праздничные выходные подготовили несколько новинок для киноманов

Новогодние каникулы – это традиционно время премьер в российских кинотеатрах. В прокате стартуют комедии, мультфильмы и прочее кино для семейного просмотра. Рассказываем, что можно будет посмотреть на этих январских выходных.

1 января на большие экраны выходит сиквел одного из самых кассовых российских фильмов “Холоп 2”. В ленте Клима Шипенко в этот раз займутся перевоспитанием избалованной Кати, которую играет Аглая Тарасова. Девушке, как и герою Милоша Биковича из первой картины, предстоит пройти путь исправления, окунувшись в прошлое.

В этот же день состоится премьера ленты “Бременские музыканты” Алексея Нужного. Трубадур, Пес, Кошка, Осел и Петух объединяются, чтобы совершить подвиг. Бродячим музыкантам предстоит сплотиться вокруг нового лидера, чтобы вернуть смех и радость людям.

С 4 января в кинотеатрах можно будет посмотреть ужастик “Астрал. Новые души”. Фильм расскажет историю старшеклассника Ракка, который обладает сверхъестественным даром видеть души умерших.

4 января также выходит фильм “Каменщик” с Аароном Экхартом. Одному из лучших агентов ЦРУ Стиву Уэйлу придется оставить свой заслуженный отдых и остановить опаснейшего противника вместе с напарницей Кейт (Нина Добрев).

Ранее “Толк” писал о том, что покажут телеканалы в новогоднюю ночь 2023/2024. Россиян ожидает насыщенная телевизионная программа с “Новогодней маской”, “Уральскими пельменями” и пародией на ленту “Иван Васильевич меняет профессию”.

Взято отсюда