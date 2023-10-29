Вода. Умывание Фото: Pixabay

Святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением

В православной церкви 29 октября чтят память мученика Лонгина Сотника. Он был одним из воинов, которые распинали Иисуса Христа, но уверовал в него, увидев затмение солнца и землетрясение. В народе дату называли днем Лонгина Сотника и Днем зрения. Святой считался исцелителем глазных болезней. 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением. По народным поверьям, нужно было умыться холодной водой, и это якобы поможет улучшить зрение.

Что нельзя делать 29 октября

Считалось, что день не очень подходит для рукоделия или мелкого ремонта, потому что это может плохо сказаться на зрении.

Запрещалось становиться источником негатива, а тем более – источником вреда кому или чему-либо.

Народные поверья запрещали надевать на улицу грязную одежду. Это могло спровоцировать неудачи.

Народные приметы на 29 октября

Если дует северный ветер – быть хорошей погоде еще несколько дней.

Если начнет лить дождь, то недолго осталось и до зимы.

Если солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.

Если на ночном небе звезды и луна будут тусклыми и мутными, то не за горами дождь и снег.

Если листья с деревьев слабо опадают, то морозов не жди.

Если гусь в этот день поджимает одну лапу – ударит мороз.

При заходе солнца небо чистое – к погожему дню на завтра.

Источник

город горняк

горняк22