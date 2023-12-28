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Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

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Что вытянула с «Елки желаний» председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич

В Алтайском крае продолжается акция «Желания под елкой». В канун Нового года председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой побывала в гостях у семиклассника Захара и его бабушки Ларисы Юрьевны, которая является его опекуном.

Спикер гордумы поздравила 12-летнего мальчика с наступающим праздником и вручила подарки. На Новый год Захар загадал желание получить конструктор LEGO и специальные сладости для детей с сахарным диабетом 1 типа.

Захар пообещал Галине Александровне прислать фотографию уже собранной модели автомобиля. К слову, у него уже есть целая коллекция машин. А еще одним хобби школьника является сборка Кубика Рубика. Он с удовольствием продемонстрировал свое мастерство и показал гостям мастер-класс по быстрой сборке кубика.

Кроме того, в свободное от учебы время, подросток рисует, посещает кружки по изготовлению поделок и ходит в секцию ушу. Мальчик считает, что настоящий мужчина должен поддерживать физическую форму и владеть навыками хотя бы одного вида единоборств.

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Взято отсюда.

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