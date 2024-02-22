Aurus Senat Фото: aurusmotors.com

Российский президент подарил северокорейскому коллеге российский представительский автомобиль Aurus. Ким Чен Ын стал первым лидером, которому Путин подарил Aurus

Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Почему Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus

Сообщается, что Aurus понравился Ким Чен Ыну еще во время его визита на космодром “Восточный” в сентябре 2023 года:

“Путин ему ее показал сам лично, и, конечно же, как и многим, эта машина понравилась ему. Поэтому было принято такое решение”, – цитируют Пескова “Ведомости”.

Сам Владимир Путин пользуется лимузином Aurus Senat с 2018 года. Именно на этом автомобиле он прибыл на церемонию вступления в должность президента 7 мая 2018 года, пишет ТАСС.

Зачем Путин делает подарок лидеру КНДР

В Кремле заявляют, что Россия намерена продолжить развитие отношений с Северной Кореей.

“Северная Корея – это наш сосед, наш близкий сосед. Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею”, – сказал Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Как отреагировали на подарок Путина в КНДР

“Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) товарищ Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК товарищ Ким Ё Чжон получили подарок дорогому товарищу Ким Чен Ыну с российской стороны”, – заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи. Об этом сообщают “Известия”.

Лидер Северной Кореи поблагодарил Владимира Путина, выразив ему признательность.

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала презент ярким проявлением особых, близких отношений между главами двух стран. Она также отметила, что такой подарок – лучший для Ким Чен Ына.

Что за автомобиль Aurus

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Это линейка представительских автомобилей российского производства. Их делают с 2013 года. Сейчас Aurus Senat используется Владимиром Путиным, а также членами правительства.

Aurus выпускает машины люкс-класса. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

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