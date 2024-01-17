Арест. Наручники Фото: bykvu.com

В Белгороде силовики оперативно вычислили и задержали банду, которая нападала на прохожих на улицах. Вычислить преступников помогли опубликованные ими же видео нападений

В Белгороде задержали пятерых участников уличной банды, которых подозревают в нападении на прохожих. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.

Банда подростков в Белгороде

В Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали, сообщает Газета.Ru. Нападения записывали на видео, которые потом публиковали в соцсетях.

Зачем избивали прохожих в Белгороде

По версии следствия, мотивом была национальная ненависть. На опубликованных кадрах звучат оскорбления в адрес русских.

При этом состав банды был интернациональным. В избиении жителей Белгорода принимали участие наряду с иностранцами лица с ярко выраженной славянской внешностью, уточняет Ura.ru.

Задержание подростков в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что необходимо реагировать жестко и быстро:

“В сложившихся обстоятельствах мы должны максимально оперативно и жестко реагировать. Тем более в такой сложной обстановке, в которой сейчас находится наш регион”, – цитирует Гладкова “МК”.

Задержаны пятеро из шести подозреваемых.

“Группа состоит из шести человек, из которых четверо – несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске”, – рассказывали в прокуратуре журналистам РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что одному из задержанных всего 17 лет, он гражданин Азербайджана.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет – о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство.

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