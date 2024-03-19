Коронация Карла III Фото: twitter.com/RoyalFamily
Некоторое время назад стало известно, что 75-летний король Великобритании Карл III болен раком. А потом появилось сообщения якобы от Букингемского дворца, что король Карл умер
Король Карл умер? Или это только слухи и фейк? А причем тут заявление Букингемского дворца? Разбираемся, что известно о состоянии британского короля.
Что за слухи о том, что король Карл умер
Некоторые СМИ и паблики вечером 18 марта сообщили о смерти британского короля Карла III. В интернете распространился скриншот с заявлением якобы от Букингемского дворца, что король Карл умер.
Правда ли, что Карл III умер
Нет, король Карл III не умер. Канцелярия короля Великобритании Карла III опровергла слухи о его смерти, пишет ТАСС.
“Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами”, – сообщили корреспонденту ТАСС в Букингемском дворце.
Откуда слухи о смерти Карла III
У Карла III тяжелая болезнь: в начале года у монарха обнаружили рак.
Взято отсюда